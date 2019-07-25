RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді мають намір
скасувати мораторій на землю

В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37

нужен референдум
azon
 
Повідомлень: 144
З нами з: 06.09.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:06

1917-й помните? Пусть отдают\продают все равно народ отберет и поделит :)
agcsc
 
Повідомлень: 364
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:43

jenyamandrenko5, и что помешает скупить за копейки землю и потом продолжить выращивать на них подсолнух? как было в 90-е с заводами, которые потом ну прямо очень хозяйственно порезали на металлолом. А те что не порезали - что-то до сих пор не стремятся модернизировать (что там с ЗАЗом?). Так что оставьте ваши сказки про бережливого хозяина. у нас в стране действует только одна стратегия - урвать сразу и много, а что там будет потом - неважно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7164 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:18

Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Кто то может рассказать про минусы рынка земли? Кстати, рынок земли и так существует, просто он в тени.
esaul
 
Повідомлень: 410
З нами з: 21.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23

  RomanTik написав:jenyamandrenko5, и что помешает скупить за копейки землю и потом продолжить выращивать на них подсолнух? как было в 90-е с заводами, которые потом ну прямо очень хозяйственно порезали на металлолом. А те что не порезали - что-то до сих пор не стремятся модернизировать (что там с ЗАЗом?). Так что оставьте ваши сказки про бережливого хозяина. у нас в стране действует только одна стратегия - урвать сразу и много, а что там будет потом - неважно.

Но ведь есть и другие - которые, купив землю, оснастив хозяйства импортной техникой, используя семена суперэлиту, начнут собирать по 80 ц с га пшеницы 2-3-го классов или 100+ кукурузы (на украиснком черноземе - БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО). И опыт тут весьма простой - основываясь именно на ЧАСТНОЙ собственности на землю, средний урожай зерновых в РФ за 25 лет вырос с 15-ти до 27-ми ц с га (в агроклиматических условиях в основном несопоставимых с украинскими), а его импорт в миллиард пудов сменился экспортом почти в 3 млрд
Волгарь
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:43

О опять про референдум, национальное достояние (Почему кто угодно например может купить завод и вы не кричите про достояние, а как землю ... ). Более чем уверен кричат те у кого земли и в помине нет или те кто пристроился за дешево арендовать. И с какого перепугу вам безземельным решать на референдуме, могу ли я своей землей распоряжаться или нет ? Это как у нас принято, сам не съем и другому не дам ;) Лицемеры.
Igorten
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:48

Волгарь

Вот одни междометия. Ночью заехали чужие комбайны. Мальчики с охраной и ...... выкосили.... Сказали молодцы предприниматели!!! И уехали с зерном. В 90х такого не было. Так, что 80 -100 с га 2-3 класс ......
сова
 
Повідомлень: 746
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52

Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

  сова написав:от одни междометия. Ночью заехали чужие комбайны. Мальчики с охраной и ...... выкосили.... Сказали молодцы предприниматели!!! И уехали с зерном. В 90х такого не было. Так, что 80 -100 с га 2-3 класс ......
Вот только не понятно, каким образом это относится к данной теме ? Отсутствие рынка решает эти проблемы ?
Igorten
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 13:53
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 13:53
bklochok
У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію... 1, 2
R2 » Чет 25 лип, 2019 12:21
18 1027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 11:36
Amid
Субсидія чи пільга: українці мають право обирати
R2 » П'ят 12 лип, 2019 20:49
4 197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 08:19
stangrit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73954)
31.07.2019 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.