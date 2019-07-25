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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:06
1917-й помните? Пусть отдают\продают все равно народ отберет и поделит :)
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:43
jenyamandrenko5, и что помешает скупить за копейки землю и потом продолжить выращивать на них подсолнух? как было в 90-е с заводами, которые потом ну прямо очень хозяйственно порезали на металлолом. А те что не порезали - что-то до сих пор не стремятся модернизировать (что там с ЗАЗом?). Так что оставьте ваши сказки про бережливого хозяина. у нас в стране действует только одна стратегия - урвать сразу и много, а что там будет потом - неважно.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:18
Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
Кто то может рассказать про минусы рынка земли? Кстати, рынок земли и так существует, просто он в тени.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23
Но ведь есть и другие - которые, купив землю, оснастив хозяйства импортной техникой, используя семена суперэлиту, начнут собирать по 80 ц с га пшеницы 2-3-го классов или 100+ кукурузы (на украиснком черноземе - БОЛЕЕ ЧЕМ РЕАЛЬНО). И опыт тут весьма простой - основываясь именно на ЧАСТНОЙ собственности на землю, средний урожай зерновых в РФ за 25 лет вырос с 15-ти до 27-ми ц с га (в агроклиматических условиях в основном несопоставимых с украинскими), а его импорт в миллиард пудов сменился экспортом почти в 3 млрд
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:43
О опять про референдум, национальное достояние (Почему кто угодно например может купить завод и вы не кричите про достояние, а как землю ... ). Более чем уверен кричат те у кого земли и в помине нет или те кто пристроился за дешево арендовать. И с какого перепугу вам безземельным решать на референдуме, могу ли я своей землей распоряжаться или нет ? Это как у нас принято, сам не съем и другому не дам Лицемеры.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:48
Волгарь
Вот одни междометия. Ночью заехали чужие комбайны. Мальчики с охраной и ...... выкосили.... Сказали молодцы предприниматели!!! И уехали с зерном. В 90х такого не было. Так, что 80 -100 с га 2-3 класс ......
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52
Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
Вот только не понятно, каким образом это относится к данной теме ? Отсутствие рынка решает эти проблемы ?
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:00
теперь понятно как долги будем раздавать и проценты оплачивать. есть ли увереность что проданая земля будет принадлежать украинцам? есть у меня большии сомнения в этом. за державу обидно - будем без земли и денег за нее... развели как котят...
да и курс будет не 30+, а будет стремиться к 16, из-за ввода денежек из-за бугра.
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:21
wotsergeyd А какая вам разница кому она будет принадлежать ? Она вне зависимости от владельца останется украинской. Вопрос в эффективности ее использования, а не в том кому. Пусть там трава растет но главное гражданину Украины Ну ладно, давайте "патриотам" пойдем на встречу, можно ограничить продажу земли не резидентам, но с мораторием пора заканчивать, хватит ограничивать владельцев земли.
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