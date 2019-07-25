В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

wotsergeyd написав:

Igorten написав: wotsergeyd написав: большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.



PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем. большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.



Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину. Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добралисьНо ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.

да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом

какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?суть не в том чтобы она была все время под государством., а не так как сейчас.