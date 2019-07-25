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В уряді мають намір
скасувати мораторій на землю

В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:37

  сова написав:Волгарь

Вот одни междометия. Ночью заехали чужие комбайны. Мальчики с охраной и ...... выкосили.... Сказали молодцы предприниматели!!! И уехали с зерном. В 90х такого не было. Так, что 80 -100 с га 2-3 класс ......

Северное Причерноморье (Херсонщина/Таврия/Одесская область) лучшие в мире районы по производству ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО зерна (т.е. 1-3-го классов).
Только здесь можно получать уникальную пшеницу 1-го класса - в 19-ом-начале 20-го века именно из нее делали знаменитую муку-крупчатку, тесто из которой поднималось без дрожжей. Для сравнения на восточном берегу Черного моря (Кубань) средний урожай ранних зерновых в 19-ом -61 ц/га (пшеницы еще выше), общий сбор 11 млн. т. И это в условиях ХУЖЕ, чем на Украине. Причем урожай гарантированный, объем которого лишь растет из года в год. Против советских времен он фактически удвоился. А главная причина - ЧАСТНАЯ ЗЕМЛЯ. А насчет воровства зерна - это, увы, не зависит от формы собственности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:44

  Igorten написав:wotsergeyd А какая вам разница кому она будет принадлежать ? Она вне зависимости от владельца останется украинской. Вопрос в эффективности ее использования, а не в том кому. Пусть там трава растет но главное гражданину Украины :) Ну ладно, давайте "патриотам" пойдем на встречу, можно ограничить продажу земли не резидентам, но с мораторием пора заканчивать, хватит ограничивать владельцев земли.

большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.

PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:56

Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

  wotsergeyd написав:большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.

PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.


Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались :) Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:09

  Igorten написав:
  wotsergeyd написав:большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.

PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.


Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались :) Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.


какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?

суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас.
wotsergeyd
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