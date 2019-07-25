В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

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Вот одни междометия. Ночью заехали чужие комбайны. Мальчики с охраной и ...... выкосили.... Сказали молодцы предприниматели!!! И уехали с зерном. В 90х такого не было. Так, что 80 -100 с га 2-3 класс ......
Северное Причерноморье (Херсонщина/Таврия/Одесская область) лучшие в мире районы по производству ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО зерна (т.е. 1-3-го классов). Только здесь можно получать уникальную пшеницу 1-го класса - в 19-ом-начале 20-го века именно из нее делали знаменитую муку-крупчатку, тесто из которой поднималось без дрожжей. Для сравнения на восточном берегу Черного моря (Кубань) средний урожай ранних зерновых в 19-ом -61 ц/га (пшеницы еще выше), общий сбор 11 млн. т. И это в условиях ХУЖЕ, чем на Украине. Причем урожай гарантированный, объем которого лишь растет из года в год. Против советских времен он фактически удвоился. А главная причина - ЧАСТНАЯ ЗЕМЛЯ. А насчет воровства зерна - это, увы, не зависит от формы собственности.
Igorten написав:wotsergeyd А какая вам разница кому она будет принадлежать ? Она вне зависимости от владельца останется украинской. Вопрос в эффективности ее использования, а не в том кому. Пусть там трава растет но главное гражданину Украины Ну ладно, давайте "патриотам" пойдем на встречу, можно ограничить продажу земли не резидентам, но с мораторием пора заканчивать, хватит ограничивать владельцев земли.
большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.
PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.
wotsergeyd написав:большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.
PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.
Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.
wotsergeyd написав:большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.
PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.
Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.
какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?
суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас.
wotsergeyd написав:большая, очень сомневаюсь, что тамашнии владельцы будут развивать Украину на полученную прибыль от использовании уже их земли. Их прибыль будет выведена и вложена у себя на родине. А что будет у нас? голый зад и пустой живот.. я пишу об обычный украинцев. за меня не беспокойтесь.
PS: ограничение продажи земли резидентам, думаю будет умело обыгранно. за определенную сумму гражданство будет полученно без проблем.
Может вернем все взад, полная национализация всего и вся, а то заигрались тут с частной собственностью, иш ты, уж до земли добрались Но ближе к теме, можно сколько угодно фантазировать что и как, но есть налоговое законодательство той или иной страны, все остальное от лукавого и что им делать со своей прибылью уж не вам или мне решать. "А что будет у нас?" а все же можно я без вас разберусь что мне делать со СВОЕЙ землей ? Или все же Вы идеалист и грешным делом думаете что мораторий для сбережения украинской земли, ну так почитайте пояснение к мораторию, там весь вопрос что они никак не определятся как срубить на этом бабла, вот и тянут резину.
какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?
суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас.
Массовая продажа (фактически перепродажа населением полученных земельных паев)началась в РФ после 2005-го года. В условиях, когда права собственности носили весьма условный характер, да и говорить о стабильности не приходилось. И буквально через 2-3 года начался резкий рост сельхозпроизводства. В результате страна впервые за последние 100 лет полностью обеспечила себя зерновыми/масличными и сахаром (и начала активный экспорт этой продукции - против советских времен производство зерна выросло на 1/3, растительного масла - в 5,5 раз, сахара - на 70%) и почти полностью мясом (рост на 15%). С/х перестало быть черной дырой экономики, в него пошли деньги. И тоже комми с присными всех мастей кричали Земля -мать, матерью не торгуют. Пережили. И ЗАБЫЛИ как страшный сон.
wotsergeyd написав:какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?
суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас
Если чужаки это будут делать лучше чем наши то очень большая польза. Будут делать лучше, вот вам и конкуренция, пускай наши подтягиваются, если не могут то пусть и не берутся. Больше урожай больше налогов для государства, выше зарплаты. И не могу понять почему в "ущерб гражданам" откуда вы это взяли ? Ну в частности какой ущерб будет нанесен вам лично ? Что до стабильности ... вопрос моратория и был в том что бы подготовить законодательную базу для функционирования рынка. Да тут нужно поработать и сильно, но вечно сидеть с мораторием бред, к тому времени эту землю выбьют в хлам и стоить она будет копейки. Сколько можно по граблям ходить, только полноценная частная собственность может дать эффективное использование и контроль за использованием. В общем волков бояться в лес не ходить, а в лес не ходить, дров не будет
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 31 лип, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Igorten а то никому не понятно кто будет скупать землю? мвф и всемирный банк беспокоятся об украинце петренко который не может купить пай у украинца остапенко. украина входит в топ 5 по експорту некоторых культур. кто контролирует укр землю тот влияет на мировые цены на определенные продукты питания. ввиду изменения климата на планете цены на продукты только вверх
azon Альтернатива ? Предложите Петренко альтернативу. Я не буду за глобально МВФ, всемирный банк, я за себя думаю (я ж не депутат за всю страну думать), почему я как владелец земли не могу ею распоряжаться и контролировать ее использование на свое усмотрение в полной мере ? И уже задал вопрос оппоненту выше, задам и вам "в частности какой ущерб будет нанесен вам лично ?" и какой государству с вашей точки зрения ? МВФ и ВБ злое замыслил, ведет свою игру ? Так давайте откажемся от их услуг для начала или слабо Если слабо, то делайте то что вам велят, в этой части альтернативы уже нет ...
wotsergeyd написав: суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас.
Массовая продажа (фактически перепродажа населением полученных земельных паев)началась в РФ после 2005-го года. В условиях, когда права собственности носили весьма условный характер, да и говорить о стабильности не приходилось. И буквально через 2-3 года начался резкий рост сельхозпроизводства. В результате страна впервые за последние 100 лет полностью обеспечила себя зерновыми/масличными и сахаром (и начала активный экспорт этой продукции - против советских времен производство зерна выросло на 1/3, растительного масла - в 5,5 раз, сахара - на 70%) и почти полностью мясом (рост на 15%). С/х перестало быть черной дырой экономики, в него пошли деньги. И тоже комми с присными всех мастей кричали Земля -мать, матерью не торгуют. Пережили. И ЗАБЫЛИ как страшный сон.
1) у России при Путине (примерно указанные года) наблюдается укрепление власти. Как Вы заметили в России землю до 2005 года не продавали, мы далеко не в той крепости власти и закона. У нас почти 90е (не буквально правда). 2) не соглашусь что подъем России связан с продажей земли 3) Землей не торгуют, если вы полагаете что это норма жить на чужой земле, то к чему тепершнии лозунги про независимоть и прочее.
Igorten сдавайте в оренду как сейчас. когда у вас пай в середине сотни других паев много вы наконтролируете. это все теория. местные князьки потом после снятия моратория пальцы в дверь вставят и перепишут землю аж бегом как с предприятиями раньше было. а потом уже они что-то и заработают на перепродаже. Игорь Мазепа распинается про снятие моратория. заводы порезали после приватизации давайте еще землю истощим и продадим через 10 лет глину.