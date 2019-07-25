В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Igorten написав:

wotsergeyd написав: какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?



суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас

Если чужаки это будут делать лучше чем наши то очень большая польза. Будут делать лучше, вот вам и конкуренция, пускай наши подтягиваются, если не могут то пусть и не берутся. Больше урожай больше налогов для государства, выше зарплаты. И не могу понять почему в "ущерб гражданам" откуда вы это взяли ? Ну в частности какой ущерб будет нанесен вам лично ? Что до стабильности ... вопрос моратория и был в том что бы подготовить законодательную базу для функционирования рынка. Да тут нужно поработать и сильно, но вечно сидеть с мораторием бред, к тому времени эту землю выбьют в хлам и стоить она будет копейки. Сколько можно по граблям ходить, только полноценная частная собственность может дать эффективное использование и контроль за использованием. В общем волков бояться в лес не ходить, а в лес не ходить, дров не будет