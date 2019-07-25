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В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:53
wotsergeyd написав:
лозунги про независимоть
извините что вмешался в беседу, но о какой "независимости" речь, это сказка для детей.
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Igorten
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:53
Igorten написав: wotsergeyd написав:
какая вам польза если ее распродадут в ущерб гражданам? какая польза украинцам если чужаки будут выращивать пшеницу наивышего сорта?
суть не в том чтобы она была все время под государством. да, землю продать нужно, но когда страна в стабильном состоянии и закон исполняется подобающим образом, а не так как сейчас
Если чужаки это будут делать лучше чем наши то очень большая польза. Будут делать лучше, вот вам и конкуренция, пускай наши подтягиваются, если не могут то пусть и не берутся. Больше урожай больше налогов для государства, выше зарплаты. И не могу понять почему в "ущерб гражданам" откуда вы это взяли ? Ну в частности какой ущерб будет нанесен вам лично ? Что до стабильности ... вопрос моратория и был в том что бы подготовить законодательную базу для функционирования рынка. Да тут нужно поработать и сильно, но вечно сидеть с мораторием бред, к тому времени эту землю выбьют в хлам и стоить она будет копейки. Сколько можно по граблям ходить, только полноценная частная собственность может дать эффективное использование и контроль за использованием. В общем волков бояться в лес не ходить, а в лес не ходить, дров не будет
скажите плз, в чем тогда для вас независимость и гордость нации?
смоделируем страну на примере деревенской семьи которая живет за счет дом. хозяйства. фермер недотепа плохо /не оптимально работает на ней. И тут некто сверху говорит тебе что твой двор будет куплен соседом, он будет управлят твоим хозяйстом, а ты будешь работать на него в "своем" дворе. я вижу тут некое рабство. Модель упрощена, но отражает суть моего переживания.
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wotsergeyd
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:55
azon написав:Igorten
сдавайте в оренду как сейчас. когда у вас пай в середине сотни других паев много вы наконтролируете. это все теория. местные князьки потом после снятия моратория пальцы в дверь вставят и перепишут землю аж бегом как с предприятиями раньше было. а потом уже они что-то и заработают на перепродаже. Игорь Мазепа распинается про снятие моратория. заводы порезали после приватизации давайте еще землю истощим и продадим через 10 лет глину.
Как сейчас ? Я получу глину через 5 лет. Мораторий для того и вводился что бы привести законодательство в нормальное состояние. У вас квартира есть, можете ее продать ? Местные князьки у вас ее не отжали ? Может введем мораторий, а то мало ли что. Не нужна она вам, продать хотите, нужны деньги, хрен вам довольствуйтесь сдачей в аренду
Востаннє редагувалось Igorten
в Сер 31 лип, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Igorten
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:58
Igorten написав: azon написав:Igorten
сдавайте в оренду как сейчас. когда у вас пай в середине сотни других паев много вы наконтролируете. это все теория. местные князьки потом после снятия моратория пальцы в дверь вставят и перепишут землю аж бегом как с предприятиями раньше было. а потом уже они что-то и заработают на перепродаже. Игорь Мазепа распинается про снятие моратория. заводы порезали после приватизации давайте еще землю истощим и продадим через 10 лет глину.
Как сейчас ? Я получу глину через 5 лет.
разве нельзя ввести должные штрафы за истощение земли. берется забор грунта до аренды и после, проводиться анализ и делается заключение. одно плохо - закона такого нет, а был бы, все равно не рабатл бы. ПОКА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАКОН - тут ничего хорошого не будет
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wotsergeyd
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:02
wotsergeyd В том то и вопрос, нужна правовая основа функционирования рынка земли, а вместо нее нам каждый год парят мораторий.
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Igorten
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:06
Не имеющие землю переживают о ее продаже. Театр абсурда. Как мне обьясняли фермеры, некоторые технологии, вроде капельного полива, нет смысла использовать на арендованной земле.
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esaul
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10
esaul написав:
Не имеющие землю переживают о ее продаже. Театр абсурда. Как мне обьясняли фермеры, некоторые технологии, вроде капельного полива, нет смысла использовать на арендованной земле.
разве аренда берется на год? ее нельзя взять на 20, 30 или скажем 50 лет? в чем проблема капельного полива при длительной аренде?
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wotsergeyd
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12
esaul написав:
Не имеющие землю переживают о ее продаже. Театр абсурда. Как мне обьясняли фермеры, некоторые технологии, вроде капельного полива, нет смысла использовать на арендованной земле.
Та да, так переживают, так переживают. Допереживались, промышленность убили, наука в опе, потихоньку добиваем землю
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Igorten
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:14
Igorten написав:wotsergeyd
В том то и вопрос, нужна правовая основа функционирования рынка земли, а вместо нее нам каждый год парят мораторий.
я так понимаю, что все кто против продажи, имено против из-за того что нет правовой основы с стране, по большей части у нас не в законах проблемы, а в их саблюдении. при продаже сейчас не будет равноправного рынка.
Востаннє редагувалось wotsergeyd
в Сер 31 лип, 2019 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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wotsergeyd
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:18
wotsergeyd
Дорогу осилит идущий. И вы ошибаетесь, основная масса просто против, у нас менталитет такой. Вы же читаете, никто не написал, что да мораторий зло, но мы не готовы на законодательном уровне, давайте потрудимся и вперед. Просто против
И я не побегу продавать землю при снятии моратория, зачем, но мои возможности я считаю очень расширятся.
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Igorten
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