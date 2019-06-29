В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Да можно...
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:02
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:04
Есть земли с/х назначения в собственности государства и в конституции указано, что земля принадлежит народу. )
Вы не в курсе нужно ли менять конституцию, чтобы запустить в продажу земли что в госсобственности ?
Если надо то процесс не быстрый, к тому же за мораторий в декабре 2018 голосовали представители всех фракций, т.е. можно говорить о едином решении.
Будет выглядеть несправедливо если одна новая монокоалиция проголосует против и все решится.
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:21
Igorten
1. Все здравомыслящие ЗА частную собственность на землю с/х назначения с полными правами (владение, пользование, распоряжение)
2. Все здравомыслящие ПРОТИВ правового беспредела, которым с высокой вероятностью будут сопроовождаться дальнейшие действия с землей.
3. С какого перепугу безземельным чиновникам решать КАК народ должен распоряжаться собственностью?
4. Что касается "чужаков" и наших, которые "подтянутся" - не будет больше налогов и больше з/п и больше пользы, т.к. выращивание однолетних не предполагает занятости населения.
5. Т.о. соглашусь с Вами о необходимости формирования правового поля, исключающего злоупотребления, но считаю, что также необходимо создать условия для наличия альтернативной выращиванию однолетних модели с/х хозяйства (сады, виноградники - направления создающие занятость населения + перереботка произведенного - создающая прибавочную стоимость, а не тупо экспорт бананов, простите, сои и рапса.
пы/сы: на всякий случай, пай в моей семье тоже есть.
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:23
vladimir07 Паевая что государству не принадлежит тоже под мораторием. И голосовали за что ? Почитайте пояснительную записку.
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:36
продать можно все. Вопрос: что в результате и в дальней перспективе? 3% экономического роста - что народу от этого конкретно? И что будет, когда продавать уже будет нечего?
Хотелось бы увидеть бизнес-план власти по этому вопросу со всеми плюсами, возможными мультипликационными эффектами (в обе стороны), рисками (политическими, экономическими и социальными), а не 3% - оптимистичный сценарий, а 0,5 % пессимистичный.
Вопрос о земле - это вопрос конституционного уровня, уровня национальной безопасности.
А политический риск для власти уже сейчас можно предугадать - падение рейтинга минимум в 2 раза.
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