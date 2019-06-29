В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Додано: Сер 31 лип, 2019 21:35

Проблема не в "продаже земли"!

Воры землю давно поделили и продали - это не больше, чем официальная легализация.

Проблема прежде всего в наличии 100% организованного криминала на этом рынке.

Трагедия прежде всего в словах "Разрешения продажи земли" - легализации этих воров.



Срачь на форуме я так понимаю только тех, кто никогда не имел дела с землёй, её приватизацией, работой с оформлениями, разрешениями,.....



Т.Е. в наших условиях, и историческом опыте(как минимум за последние 150 лет): официальной рекомендации этническому "уКРАИНЦУ" искать себе иную "Землю обетованную" - ибо их землю уже отобрали, легализовали, приватизировали, распаевали (похрену, как это называется) и без их ведома тихо продали.

- Что и происходит.

- Для Воров "деньги не пахнут"



Как ни странно вопросы с землёй решаются лёгко - в пример Германия, Израиль,....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.