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"Укрзалізниця" прибирає
килими з пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" прибирає килими з пасажирських поїздів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:18

"Укрзалізниця" прибирає килими з пасажирських поїздів

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією УЗ, зараз доріжки і килими поступово вилучаються з поїздів категорій "Інтерсіті", "Регіональний експрес" і "Регіональний поїзд".

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" прибирає килими з пасажирських поїздів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:18

уж и порошенко нет, а "реформы" продолжаются... :)
Vagabondo
 
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