За інформацією УЗ, зараз доріжки і килими поступово вилучаються з поїздів категорій "Інтерсіті", "Регіональний експрес" і "Регіональний поїзд".
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:18
"Укрзалізниця" прибирає килими з пасажирських поїздів
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" прибирає килими з пасажирських поїздів.
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