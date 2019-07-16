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Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38
Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Renault представила стильний електромобіль під назвою e-Plein Air, який створений на базі моделі Renault 4L Plein Air.
Дивися повний текст Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38
Що це за "культова" модель, з такою "шаленою" популярністю?
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vajnagi
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