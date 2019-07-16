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Renault анонсувала електромобіль
з базою ретрокара (фото)

Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38

Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Renault представила стильний електромобіль під назвою e-Plein Air, який створений на базі моделі Renault 4L Plein Air.

Дивися повний текст Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38

Що це за "культова" модель, з такою "шаленою" популярністю?
vajnagi
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