Французька компанія Renault представила стильний електромобіль під назвою e-Plein Air, який створений на базі моделі Renault 4L Plein Air.
Дивися повний текст Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото).
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:38
Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото)
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Дивися повний текст Renault анонсувала електромобіль з базою ретрокара (фото).
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