Найбільшою за кількістю платежів клієнтів monobank в закордонних торговельних точках є McDonalds.
Дивися повний текст Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці витрачають найбільше за версією monobank.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 20:48
Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці...
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Дивися повний текст Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці витрачають найбільше за версією monobank.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:48
McDonalds в этих списках под номером 0? Товарищ, однако, программист.
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