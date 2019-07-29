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Топ-10 закордонних інтернет-магазинів,
в яких українці...

Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:48

Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшою за кількістю платежів клієнтів monobank в закордонних торговельних точках є McDonalds.

Дивися повний текст Топ-10 закордонних інтернет-магазинів, в яких українці витрачають найбільше за версією monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:48

McDonalds в этих списках под номером 0? Товарищ, однако, программист.
moveton
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