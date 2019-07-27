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Чи подорожчає оренда квартир
восени - думки експертів

Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09

Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів

Пропонуємо до обговорення:
Початок активного сезону для бізнесу та чималий потік іногородніх студентів спричинять великий попит на оренду нерухомості.

Дивися повний текст Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09

так а чем обосновано ожидание роста цены?
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