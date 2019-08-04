Початок активного сезону для бізнесу та чималий потік іногородніх студентів спричинять великий попит на оренду нерухомості.
Дивися повний текст Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09
Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи подорожчає оренда квартир восени - думки експертів.
Додано: Чет 22 сер, 2019 02:13
patriotUA Напевно в збільшенні попиту, багато студентів, житло розлітається - особливо дешеві варіанти
|