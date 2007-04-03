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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 03:53

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

По индексу Биг-Мака курс доллара в Украине должен составлять 9,90 грн

Специалисты считают гривну недооцененной на 61,3%.

Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.

Об этом сообщил британский журнал The Economist, который считает этот показатель.

В то же время по сравнению с прошлогодним рейтингом гривня поднялась с 55-й на 51-ю позицию. Специалисты считают ее недооцененной на 61,3%. Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — $5,74. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/$.

Стоит отметить, что последнее место в рейтинге занимает российский рубль. Его считают недооцененным на 64,5%. Евро считают недооцененным на 20,3%, а британский фунт — на 28,5%.

В 2018 году в списке из 43 стран Украина заняла последнее место. Выше нее располагались Египет, Малайзия и Россия.

The Economist высчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.

Существует «сырой» индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривна представлена ​​лишь в первом из них.

Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.

Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:14

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

а про молоко? :lol: Коров с утра доят :?:
Деркачи ау!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:36

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

у кого есть рабочая теория почему при укрепляющейся гривне, при давно уже отгремевшем волюнтаристском повышении минималок, при стабильных ценах на энергоносители - цены в магазинах на импортные продукты регулярно растут?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

striped написав:у кого есть рабочая теория почему при укрепляющейся гривне, при давно уже отгремевшем волюнтаристском повышении минималок, при стабильных ценах на энергоносители - цены в магазинах на импортные продукты регулярно растут?
Дык, зарплаты тоже повышают, растет ппокупная способность населения, вот и цены растут)
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:17

вот на молочку - кефир/сметана, те же яйки цены от зимних ниже на треть.. многие из вас стали есть эти продукты на треть больше/чаще, чем зимой ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:54

  морда написав:вот на молочку - кефир/сметана, те же яйки цены от зимних ниже на треть.. многие из вас стали есть эти продукты на треть больше/чаще, чем зимой ?

молочка и яйца летом должны быть дешевле , при плохо не налаженных производственных процессах, зимой куры несутся чуть хуже и коровы дают чуть меньше молока и кормить коров зимой дороже. Так что это нормальная сезонность для нас. Зимой многие начинают делать молоко на продажу из сухого молока компенсируя дефицит свежего .

P.S. кто и сколько есть молочного и яиц это будут частности и общую картину не покажут :) Посыл про есть больше не понял :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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