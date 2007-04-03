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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:31

Так почем молоко у населения покупают ?
Интересует период 2017-2019
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:13

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Surfer написав:
  Binimovich написав:
striped написав:у кого есть рабочая теория почему при укрепляющейся гривне, при давно уже отгремевшем волюнтаристском повышении минималок, при стабильных ценах на энергоносители - цены в магазинах на импортные продукты регулярно растут?
Дык, зарплаты тоже повышают, растет ппокупная способность населения, вот и цены растут)


Ерунда. Зарплаты повышены точно не пропорционально падению курса гривны с 8 до 26 и выше. Соответсвенно покупательная способность совершенно не выросла пропорционально курсу. Имеет место исключительно спекулятивный рост. Хотя должен заметить - на отслеживаемые мной некоторые позиции по импорту цены все таки упали. В остальном это спекулятивный рост - как и на отечественную продукцию, касаемо той же молочки - писал довольно обьемный пост в валютной ветке где приводил конкретные примеры и сравнения. Но кто то потер этот пост , удалив 99% самой сути без копии удаленного сообщения на почту - ну что за манера ? Тем более что обсуждаемое в формате именно валютной ветки. Свинство какое то. Видимо придется восстанавливать по памяти.
Тогда, как вариант, резкое увеличение гастарбайтеров в связи с безвизом. Сам знаю людей, которые раньше работали в стране, а в крайние годы поехали в ту же Польшу.
Согласно статистике, переводы от гастарбайтеров растут из года в год.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:49

  Vitalych-new написав:Моё возражение было насчёт того, что это доллар переоценён, а не гривна. По ценам я вижу что у нас многое что дороже чем в Европе, я не буду шокировать публику ценами почём моя семья прибарахлилась там в местной Бершке :oops:

А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе? :)
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04

  dengon написав:А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?


Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле. Это хотя и в меньшей степени касается и импортных товаров, где в цепочке доставки потребителю также заложена стоимость труда местного персонала.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 02 сер, 2019 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:04

  dengon написав:
  Vitalych-new написав:Моё возражение было насчёт того, что это доллар переоценён, а не гривна. По ценам я вижу что у нас многое что дороже чем в Европе, я не буду шокировать публику ценами почём моя семья прибарахлилась там в местной Бершке :oops:

А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе? :)
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?


отвечу таким же въедливым вопросом: а Вы за то, чтобы здесь цены были выше европейских при более низких украинских зарплатах ?
Я давал статистику цен для любителей индекса биг-мака вообще-то
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:47

  dengon написав:
  Vitalych-new написав:Моё возражение было насчёт того, что это доллар переоценён, а не гривна. По ценам я вижу что у нас многое что дороже чем в Европе, я не буду шокировать публику ценами почём моя семья прибарахлилась там в местной Бершке :oops:

А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе? :)
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?

С того, что в Украине труд стоит значительно дешевле, смехотворные экологические, социальные и страховые отчисления и т.д. По всем законам экономики в такой стране товары, произведенные внутри страны, должны быть значительно дешевле. Большинство товаров, перечисленных в списке производятся в Украине и по идее должны стоить прилично дешевле. Почему не так - спросите у торгашей на рынке, которые рисуют цену на картошку, помидоры и огурцы исходя из курса доллара ;-)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:53

p_vovk74

Некорректно сравнивать цены на сельхозпродукцию в Европе и Украине линейно. У них есть широкий круг дотаций, например: "В Польше оказанием помощи аграриям, прежде всего, распределением средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), занимается Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR). На непосредственные выплаты аграриям этот орган получил от ЕИБ в 2016 году свыше 14,8 млрд злотых (более 3,4 млрд евро). Градация категорий относительно получения такой помощи достаточно широка: от доплат за каждый гектар управных угодий и озеленение земель – до дистрибуции сельскохозяйственных товаров и помощи молодым фермерам на начало собственного бизнеса." https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rynki.html
И этот перечень не исчерпывающий. С импортом, типа Zara - вопрос в объеме продаж, транспортном плече (в Европе оно может быть короче), субсидировании фонда оплаты труда (например, освобождения от подоходного для молодых работников)
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02

  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@

В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.


опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".
А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?
Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:
- куриное бедро с ножкой - 1,98
- свиное бедро на кости - 1,98
- свиная мякоть на стейки - 3,48
- тунец крупными кусками = 6,48
- лосось стейками - 9,99
- сыры твёрдые - от 4,89
- персики - 0,99
- помидоры - 1,29
- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор
- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку
- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку
- вино сухое - от 1,39 за бутылку
- 5л пакет сухого вина - 4,99
Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.
Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже :oops:


Насправді ж, то якось неправильно – порівнювати акційні пропозиції зі звичайними.
У наші ашани теж буває вдається дуже вдало зайти. Ціни можуть знижувати в рази. Інкол й у 3-4. А пригадую, минулої осені на темний брі зробили одинадцятикратну(!!!) знижку. На жаль, я тоді ще не розумів як його їсти (гіркий дуже) і не закупився. Лише потім збагнув, що це супер-концентрований сир (споживати крихітними шматочками) з необмеженим терміном зберігання... :)
Атб теж робить 4-ри кратні знижки надвечір в ост.день.

Реальна статистика – це індекс біґ-мака і коеф.паритету.
2018р. Коеф.паритету = 2.983
Ще, ніби-то, нема підстав для зриву курсу.
Але все ж може бути...
  Bobua написав:Досліджував питання далі.

І виявив, що паніка – дещо безпідставна :)

Україна жила... якось... з коеф.паритету на рівні 4 – всі 199х рр.
Ел.таблиці з даними:
Коефіціент паритету ВВП всіх країн світу 1990-2016рр.
GDP parity coefficient for all countries of the world 1990-2016.
= https://drive.google.com/file/d/1Qh-awI ... -n4xj/view
(= https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
/ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD )

В 2000р. – ми майже дістались до 6!
Нижче 3 – було з 2007р. до 2014р. (
2008 =2.16 (перший мін.) І згадайте, чим то скінчилось для курсу гривні...
У 2013р. ми досягли коефіціента = 2.14 (абс.мін.) Курс від такого аж "зафанатів"...

На тлі такої цікавої історії – 3.78 у 2016р. – вже й не здається аж таким страшним.
Навпаки – стрімке зростання $ еквіваленту зарплат і цін у 2017 – трохи насторожує...


Мабуть, українці не заслуговують на цивілізований коеф.паритету (=1), поки не навчаться свідомо й наполегливо підтримувати вітчизняного виробника...

viewtopic.php?f=13&t=188130&p=4718292#p4718292
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:С того, что в Украине труд стоит значительно дешевле, смехотворные экологические, социальные и страховые отчисления и т.д. По всем законам экономики в такой стране товары, произведенные внутри страны, должны быть значительно дешевле.

По всем законам экономики тот, кто не учитывает в своих глубокомудрых рассуждениях производительность труда, должен быть объявлен банальным... (ну, сами решайте, кем)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:06

  Волк написав:p_vovk74

Некорректно сравнивать цены на сельхозпродукцию в Европе и Украине линейно. У них есть широкий круг дотаций, например: "В Польше оказанием помощи аграриям, прежде всего, распределением средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), занимается Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (ARiMR). На непосредственные выплаты аграриям этот орган получил от ЕИБ в 2016 году свыше 14,8 млрд злотых (более 3,4 млрд евро). Градация категорий относительно получения такой помощи достаточно широка: от доплат за каждый гектар управных угодий и озеленение земель – до дистрибуции сельскохозяйственных товаров и помощи молодым фермерам на начало собственного бизнеса." https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rynki.html
И этот перечень не исчерпывающий. С импортом, типа Zara - вопрос в объеме продаж, транспортном плече (в Европе оно может быть короче), субсидировании фонда оплаты труда (например, освобождения от подоходного для молодых работников)

Я и не сравниваю линейно, это была бы большая ошибка. Тем более, что у нас катастрофа с организацией, механизацией и автоматизацией труда. И огромное количество импортируемых компонентов для производства "отечественных" продуктов.
Но с точки зрения чистой экономики то, что в более развитых странах продукты питания дешевле чем у нас при намного лучшем качестве - нонсенс и явный перекос.
p_vovk74
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