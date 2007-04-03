Alex2006 написав: Zebra написав: Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@ Почти все резервные валюты потеряли к доллару с начала года. Но гривна вопреки тренду укрепилась. Точно вам говорю - на@

В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме. В этом нет ничего удивительного, доллар был сильно переоценен относительно гривны и курс был высоким чисто из-за психологических причин, а не экономических. Теперь все просто возвращается к норме.

опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:- куриное бедро с ножкой - 1,98- свиное бедро на кости - 1,98- свиная мякоть на стейки - 3,48- тунец крупными кусками = 6,48- лосось стейками - 9,99- сыры твёрдые - от 4,89- персики - 0,99- помидоры - 1,29- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку- вино сухое - от 1,39 за бутылку- 5л пакет сухого вина - 4,99Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже