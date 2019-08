Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:42

Несказанно радует, что форум постепенно эволюционирует от обсуждения степени изношенности любимых кед к дискуссиям о производительности труда, паритете покупательной способности, вляинии "горячих денег", торговых войн и ставок ФРС на курс гривны и цен на комодити.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.