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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze не факт, что себестоимость местных товаров ниже: доля зарплаты в себестоимости продукции в Украине гораздо ниже, чем в Европе (встречал цифры для украинской продукции в среднем 8-11%, а европейской – 40-50%). Добавьте тотальную зависимость от импортных технологий/комплектующих/семян и т.п., украинские риски и украинскую норму прибыли. И можем получить цену продажи выше европейской.
Импортные товары дороже, чем в Европе - это факт. Потому, что их нужно купить по +- той же цене, что покупает Европа, заложить в цену продажи украинские риски и украинскую прибыль. И получается, очевидно, дороже.
Vitalych-new, боюсь мои желания на цены не влияют :)
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:20

  dengon написав:freeze не факт, что себестоимость местных товаров ниже: доля зарплаты в себестоимости продукции в Украине гораздо ниже, чем в Европе (встречал цифры для украинской продукции в среднем 8-11%, а европейской – 40-50%). Добавьте тотальную зависимость от импортных технологий/комплектующих/семян и т.п., украинские риски и украинскую норму прибыли. И можем получить цену продажи выше европейской.
Импортные товары дороже, чем в Европе - это факт. Потому, что их нужно купить по +- той же цене, что покупает Европа, заложить в цену продажи украинские риски и украинскую прибыль. И получается, очевидно, дороже.
Vitalych-new, боюсь мои желания на цены не влияют :)

Доля зарплат ниже именно за счёт низких зарплат.
Пусть даже комплектация и пр. в такую же цену, как в Европе, на эти 30-40% экономии на зарплате цена должна быть ниже.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22

  jump написав:
  Адреналин написав:
  Alex2006 написав:Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.

а на топливо, допустим 95 и дизелька


аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень.

"Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно", – підсумував він.

Антимонопольный комитет пора отправлять греть нары. Хотя бы за то, что мобильным операторам позволили ввести абонплату всем пенсионерам.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:23

  headshaker написав:.....
По всем законам экономики тот, кто не учитывает в своих глубокомудрых рассуждениях производительность труда, должен быть объявлен банальным... (ну, сами решайте, кем)

Можно много спорить и рассуждать, но жизнь показывает, что во всех бедных странах цены на местные товары ниже, чем в европах (особенно это было заметно до "глобализации"). Иначе они давно бы вымерли.
Хотя насчёт производительности Вы правы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:28

  freeze написав:
  dengon написав:А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?


Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле.

Это было бы справедливо при равной производительности труда, степени автоматизации и качества производимой продукции...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:30

  hxbbgaf написав:Антимонопольный комитет пора отправлять греть нары. Хотя бы за то, что мобильным операторам позволили ввести абонплату всем пенсионерам.

ты антимонопольный с собесом не перепутал?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:42

Несказанно радует, что форум постепенно эволюционирует от обсуждения степени изношенности любимых кед к дискуссиям о производительности труда, паритете покупательной способности, вляинии "горячих денег", торговых войн и ставок ФРС на курс гривны и цен на комодити.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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