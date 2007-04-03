jump написав:

Адреналин написав: Alex2006 написав: Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего. Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.

а на топливо, допустим 95 и дизелька а на топливо, допустим 95 и дизелька

Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно"

аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень., – підсумував він.