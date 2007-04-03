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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:07
freeze
не факт, что себестоимость местных товаров ниже: доля зарплаты в себестоимости продукции в Украине гораздо ниже, чем в Европе (встречал цифры для украинской продукции в среднем 8-11%, а европейской – 40-50%). Добавьте тотальную зависимость от импортных технологий/комплектующих/семян и т.п., украинские риски и украинскую норму прибыли. И можем получить цену продажи выше европейской.
Импортные товары дороже, чем в Европе - это факт. Потому, что их нужно купить по +- той же цене, что покупает Европа, заложить в цену продажи украинские риски и украинскую прибыль. И получается, очевидно, дороже.Vitalych-new
, боюсь мои желания на цены не влияют
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:20
dengon написав:freeze
не факт, что себестоимость местных товаров ниже: доля зарплаты в себестоимости продукции в Украине гораздо ниже, чем в Европе (встречал цифры для украинской продукции в среднем 8-11%, а европейской – 40-50%). Добавьте тотальную зависимость от импортных технологий/комплектующих/семян и т.п., украинские риски и украинскую норму прибыли. И можем получить цену продажи выше европейской.
Импортные товары дороже, чем в Европе - это факт. Потому, что их нужно купить по +- той же цене, что покупает Европа, заложить в цену продажи украинские риски и украинскую прибыль. И получается, очевидно, дороже.Vitalych-new
, боюсь мои желания на цены не влияют
Доля зарплат ниже именно за счёт низких зарплат.
Пусть даже комплектация и пр. в такую же цену, как в Европе, на эти 30-40% экономии на зарплате цена должна быть ниже.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:22
jump написав: Адреналин написав: Alex2006 написав:
Сравнение цен на продукты абсолютно неуместно и не показывает ничего.
а на топливо, допустим 95 и дизелька
аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається у межах однієї-двох гривень.
"Якщо дизель оптом можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам'ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П'ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно"
, – підсумував він.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:23
headshaker написав:
.....
По всем законам экономики тот, кто не учитывает в своих глубокомудрых рассуждениях производительность труда, должен быть объявлен банальным... (ну, сами решайте, кем)
Можно много спорить и рассуждать, но жизнь показывает, что во всех бедных странах цены на местные товары ниже, чем в европах (особенно это было заметно до "глобализации"). Иначе они давно бы вымерли.
Хотя насчёт производительности Вы правы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:28
freeze написав: dengon написав:
А почему вы решили, что в Украине это многое должно быть дешевле, чем в Европе?
В Украину проще и дешевле завезти этот товар? Или украинский бизнес работает с меньшей нормой прибыли, чем Европейский?
Себестоимость местных товаров "в самой бедной стране Европы"/c/ по определению ниже, чем "в развитых странах западной демократии"/c/, поэтому многое должно быть дешевле.
Это было бы справедливо при равной производительности труда, степени автоматизации и качества производимой продукции...
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:30
hxbbgaf написав:
Антимонопольный комитет пора отправлять греть нары. Хотя бы за то, что мобильным операторам позволили ввести абонплату всем пенсионерам.
ты антимонопольный с собесом не перепутал?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:42
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Востаннє редагувалось hamster bear
в П'ят 02 сер, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:27
zzzzzz написав:
Так почем молоко у населения покупают ?
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