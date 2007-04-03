Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:23

Vitalych-new написав: опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".

А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?

Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:

- куриное бедро с ножкой - 1,98

- свиное бедро на кости - 1,98

- свиная мякоть на стейки - 3,48

- тунец крупными кусками = 6,48

- лосось стейками - 9,99

- сыры твёрдые - от 4,89

- персики - 0,99

- помидоры - 1,29

- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор

- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку

- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку

- вино сухое - от 1,39 за бутылку

- 5л пакет сухого вина - 4,99

Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.

Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже опять голословное утверждение нашего местного "гривнепатриота"........ Только ЭОК заменён на слово "норма".А я вот говорю, что гривна переоценена, и что ?Вернулись неделю назад с отпуска на Мадейре, так что могу поделиться ценами в местной сети супермаркета, для любителей индекса биг-мака:- куриное бедро с ножкой - 1,98- свиное бедро на кости - 1,98- свиная мякоть на стейки - 3,48- тунец крупными кусками = 6,48- лосось стейками - 9,99- сыры твёрдые - от 4,89- персики - 0,99- помидоры - 1,29- макаронные изделия - 0,43 за 500г пачку, на выбор- оливковое масло - 9,49 за 3л бутылку- подс. масло - 0,99 за 1л бутылку- вино сухое - от 1,39 за бутылку- 5л пакет сухого вина - 4,99Эти все цены по акциям, но без наличия карты сети, а так бывает и ниже. И акций столько, что можно весь ассортимент собрать только по ним.Для простоты посчитайте 1евро как 30грн. и сравните цены хотя бы с нашим Ашаном. Я думаю, что и по 40 грн./евро там будет не дороже

Вина на мадейре действительно дешевые - но только потому что там их массово производят и на материк везти дороговато. То же касается фруктов, оливковых масел, морепродуктов и т.п. В Украине оливки не растут , океана под боком нет. Сравнивать эти позиции некорректно.Но даже при этом - тот же уровень что в Украине, персики в Украине от 20-25грн - что дешевле Мадейровских, вина тоже можно у нас найти за такую же цену а то и ниже, твердые сыры и у нас по акции и не только можно найти дешевле, макаронные от 50 центов за кг а не за 500грамм пачку. Единственное чем могу вас "обрадовать" - вино на мадейре продается и раза в 2 дешевле от того что вы написали. Но в остальном, даже без 40 грн за евро - в Украине большинство продается дешевле - при том что португалия - одна из самых дешевых стран старого света.