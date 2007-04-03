p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм? Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью. Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
Вы что!!! Я слышал, что владельцы "Молочного Альянса", это молоко Яготинское, говорят, что они нищенствуют! С трудом зарабатывают по 1 грн за литр! И сыр свой продать не могут, одна голландия и швейцария на полках магазинов! Надо срочно поддержать своего производителя! Желательно деньгами из бюджета, и побольше, чтобы переплюнуть Европу!
А, забыл еще, молоком у нас заниматься совсем не выгодно, не подумайте. Потому всякие фермерские ларьки, которых везде уже как грибов, это тоже от нищеты. И эти из Молочного Альянса теперь больницу с горя строят. Они еще не знают, что у нас и медицина невыгодная, все бесплатно.
alter написав:
lerook написав:alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.
Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
19yuriy91 написав:
BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
во во
смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров. так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает. а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
Surfer написав:Тут понабежали плакальщики , невпопад рассказывающие что с одной стороны ТОП-ы дескать закупают молоко по более дорогой цене, другой рассказывает нам что все таки закупают они дешево , но вынуждены удорожать "уже на моменте закупки", так как жизнь тяжелая у молочников. Бедные должны с 3-4-5 грн до 20-25 повышать. Что касается закупки ПА10 - ну не могут же они в наглую повышать с 3,5-5 грн до 26 - по которым продают в магазинах. Поэтому им нужно показать "закупку", наверняка не без отката, чтобы показать маржу не с 4 грн а уже с 10. Но это не значит что они зарабатывают меньше. Схема стара как мир.
Теперь к фактам. Это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :
Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.
То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.
Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.
Вот и все - именно таком механизм "подорожания" и "инфляции" о котором я твержу уже 5-й год - "подорожание", когда одни продолжают продавать по ценам курса 8 , а другие тут же рядом надувают щеки и продают то же самое по курсу 28. И такая ситуация справедлива для многих других категорий продуктов. А потом отоварив "легковерных" ПА 25 он бежит "фиксировать прибыля" в бакс. И точно также надувается валютный курс.
В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.
обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.
В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.
В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.
Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.
гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
Евро ушел за 30 , закупочные в ряде случаев остались прежними, что в частности подтверждается розничными ценниками выше. Даже если брать неоднократно приведенные здесь "новые" закупочные 4-5 грн - при сегодняшнем нурсе 28 это 17 евроцентов ! при курсе 32 2018 года вообще 15 евроцентов. Это почти в 2 раза дешевле еврозакупки. На 50% дешевле в отличие от 24% в 2014 году. Им еще госдотации нужны этим неокосюкам ? Просто ушлым барыгам хочется впарить уже украинцам живущим совсем не на европейские зарплаты , молоко , за которое заплачено тем же украинским селянам сущие копейки, эквивалентные ценам далекого 2013.
Разница в закупочных между разными сортами молока уже не 20% а все 100%, что явно указывает на "системный подход" - то что стоит в закупке якобы 10 грн, хотя мы знаем на самом деле многие продолжают скупать по 4-5грн, им хочется впарить по 25 ! И такая канитель присутствует в других товарных позициях - например яйца, которые в этом году продавались по 6,90 - 8,50 за десяток - ровно столько же сколько они стоили в 2013 при курсе 8. И тут же рядом яйца меньшего размера продаются по 2-2,50. Дурят как могут.
А вся эта канитель раздута из за такого же раздутого курса бакса, кто то пытается найти ценовой паритет на уровне курса 25-27 , и пытается впарить молоко ПА25 - потому что при курсе 8 оно стоило 8-10 грн, а паритета на уровне 25-27 по просту нет, и многие вынуждены возвращаться к уровню цен 2013-14 года, курс 8-10, где рынок по сути и остался.
Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
asti написав:Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
Не повторяйте глупости некоторых не видящих дальше собственного носа, это не есть обсуждения продуктовых цен, здесь обсуждается именно валютный контекст ценовой политики - валютный паритет цен, который доказывает в частности и недооцененность гривны, которая вылазит боком везде, от бензина, до электроники так как импортируем мы почти все энергоемкое и технологичное и в том числе и при покупке авиабилетов, которые привязаны к такому же раздутому валютному курсу. Но исключительно ваша ограниченность не видит этого. Не надо ею бравировать - это все равно что хвалитьбся своей глупостью. И не нужно здесь этих дешевых понтов и вашего белого дартаньянского пальто, здесь некоторые летают не меньше вашего, но к теме это не относится.
asti написав:Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
Не очень согласен с тезисом Surfer о недооцененности гривни, но Ваше замечание не по делу. Рад за Ваш личный уровень доходов, но это всё же не показатель. По данным Госстата (не уверен, что они не занижены) в среднем расходы на еду выше 50%. Точную цифру лень искать. Такие расходы прямо отражаются на многих вещах. И не только на способности населения покупать валюту. И, безусловно, отражаются и на валютном курсе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ценники молока и выводы относительно курса доллара. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?