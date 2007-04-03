p_a_l написав:Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм? Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью. Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?
Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.
Вы что!!! Я слышал, что владельцы "Молочного Альянса", это молоко Яготинское, говорят, что они нищенствуют! С трудом зарабатывают по 1 грн за литр! И сыр свой продать не могут, одна голландия и швейцария на полках магазинов! Надо срочно поддержать своего производителя! Желательно деньгами из бюджета, и побольше, чтобы переплюнуть Европу!
А, забыл еще, молоком у нас заниматься совсем не выгодно, не подумайте. Потому всякие фермерские ларьки, которых везде уже как грибов, это тоже от нищеты. И эти из Молочного Альянса теперь больницу с горя строят. Они еще не знают, что у нас и медицина невыгодная, все бесплатно.
alter написав:
lerook написав:alter Коректніше сказати так - співвласник МА сказав, що на 1 літрі придбаного молока вони (МА) заробляють 1 грн. Тобто мова йде про прибуток (доходи-витрати) з переробки 1 літра. І там же він написав, що в Європі виробництво молока дотується державою, а у нас - ні. І оскільки ситуація саме така, то в Україні цей "бізнес" (мова про молочне фермерство) з кожним роком все більше згортається, бо він не може витримати конкуренції з Європою.
Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
19yuriy91 написав:
BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
во во
смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров. так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает. а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
Surfer написав:Тут понабежали плакальщики , невпопад рассказывающие что с одной стороны ТОП-ы дескать закупают молоко по более дорогой цене, другой рассказывает нам что все таки закупают они дешево , но вынуждены удорожать "уже на моменте закупки", так как жизнь тяжелая у молочников. Бедные должны с 3-4-5 грн до 20-25 повышать. Что касается закупки ПА10 - ну не могут же они в наглую повышать с 3,5-5 грн до 26 - по которым продают в магазинах. Поэтому им нужно показать "закупку", наверняка не без отката, чтобы показать маржу не с 4 грн а уже с 10. Но это не значит что они зарабатывают меньше. Схема стара как мир.
Теперь к фактам. Это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :
Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.
То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.
Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.
Вот и все - именно таком механизм "подорожания" и "инфляции" о котором я твержу уже 5-й год - "подорожание", когда одни продолжают продавать по ценам курса 8 , а другие тут же рядом надувают щеки и продают то же самое по курсу 28. И такая ситуация справедлива для многих других категорий продуктов. А потом отоварив "легковерных" ПА 25 он бежит "фиксировать прибыля" в бакс. И точно также надувается валютный курс.
В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.
обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.
В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских
В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.
В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.
Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.
гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.
"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.
Евро ушел за 30 , закупочные в ряде случаев остались прежними, что в частности подтверждается розничными ценниками выше. Даже если брать неоднократно приведенные здесь "новые" закупочные 4-5 грн - при сегодняшнем нурсе 28 это 17 евроцентов ! при курсе 32 2018 года вообще 15 евроцентов. Это почти в 2 раза дешевле еврозакупки. На 50% дешевле в отличие от 24% в 2014 году. Им еще госдотации нужны этим неокосюкам ? Просто ушлым барыгам хочется впарить уже украинцам живущим совсем не на европейские зарплаты , молоко , за которое заплачено тем же украинским селянам сущие копейки, эквивалентные ценам далекого 2013.
Разница в закупочных между разными сортами молока уже не 20% а все 100%, что явно указывает на "системный подход" - то что стоит в закупке якобы 10 грн, хотя мы знаем на самом деле многие продолжают скупать по 4-5грн, им хочется впарить по 25 ! И такая канитель присутствует в других товарных позициях - например яйца, которые в этом году продавались по 6,90 - 8,50 за десяток - ровно столько же сколько они стоили в 2013 при курсе 8. И тут же рядом яйца меньшего размера продаются по 2-2,50. Дурят как могут.
А вся эта канитель раздута из за такого же раздутого курса бакса, кто то пытается найти ценовой паритет на уровне курса 25-27 , и пытается впарить молоко ПА25 - потому что при курсе 8 оно стоило 8-10 грн, а паритета на уровне 25-27 по просту нет, и многие вынуждены возвращаться к уровню цен 2013-14 года, курс 8-10, где рынок по сути и остался.
Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
asti написав:Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
Не повторяйте глупости некоторых не видящих дальше собственного носа, это не есть обсуждения продуктовых цен, здесь обсуждается именно валютный контекст ценовой политики - валютный паритет цен, который доказывает в частности и недооцененность гривны, которая вылазит боком везде, от бензина, до электроники так как импортируем мы почти все энергоемкое и технологичное и в том числе и при покупке авиабилетов, которые привязаны к такому же раздутому валютному курсу. Но исключительно ваша ограниченность не видит этого. Не надо ею бравировать - это все равно что хвалитьбся своей глупостью. И не нужно здесь этих дешевых понтов и вашего белого дартаньянского пальто, здесь некоторые летают не меньше вашего, но к теме это не относится.
asti написав:Что люди обсуждают! У меня на еду (продукты) уходит сейчас меньше 10% дохода. Поэтому для меня сейчас куда важнее, например, цены на авиабилеты в теплые и не очень страны//)) Желаю всем не думать о ценах на еду!
Не очень согласен с тезисом Surfer о недооцененности гривни, но Ваше замечание не по делу. Рад за Ваш личный уровень доходов, но это всё же не показатель. По данным Госстата (не уверен, что они не занижены) в среднем расходы на еду выше 50%. Точную цифру лень искать. Такие расходы прямо отражаются на многих вещах. И не только на способности населения покупать валюту. И, безусловно, отражаются и на валютном курсе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?
tumos написав:Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?
Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно. Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться. В общем остатке данные изменения цен можно назвать как "не получилось", по аналогии со старым анекдотом :
В pестоpане: - Официант, счет! - Пожалуйста! - А это что такое? - Где? - Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12, Получилось — 50, итого — 300. Что значит — «получилось»? - Ну… Значит, не получилось…
Никогда например при курсах 8 и стоимости молока в те годы 8-10 не продавали молоко по 2-3 грн. Могла быть какая то уценка абсолютно незначительная потому реентабельность была не высокой и себестоимость была не намного ниже розничной цены. А "акционные" цены в 5-9 грн за литр сегодня при начальной отпускной цене в 15 а иногда в 25 грн четко указывают на реальный уровень закупки , и на реальные "накрутки" на товаре. Таким образом имеем реальные закупочные / себестоимость а в ряде случаев реальные розничные цены на уровне 2013 года при курсе 8. Да и не молоком единым : Мука 8-10 грн за кг , иногда 5 - ровно столько сколько она стоила при курсе 8, а то и иногда дешевле можно найти и сегодня . Гречка сегодня 13 грн - в 2014 при курсе 10-13 она до 40-50 улетала и т.д. - кто то ушлый точно так же пытался срубить на "инфляции" Яйца этим летом продавались по 6,9-8,3 - так же как они стоили при курсе 8, а то и дешевле и рядом тут же по 1,8-2-2,5. И так далее - примеров масса.
У кого то получилось впарить у кого то "не получилось" по классике. Вот и вся "инфляция".
Я не призываю верить или не верить в индекс биг мака. Предлагаю оценить паритетные значения и его поведение по отношению к курсу в целом - например - кризис 2008г. - в течении года максимум - после обвала курса как видно из графика происходит стабилизация индеска потребительских цен - индекса биг мака. Причем начало изменения потребительских цен начиналось задолго до обвала, что в целом где то подтверждает экономическое обоснование изменения курса в 2008.
В 2013,2014 - не происходит ничего ! Стабильный уровень потребительских цен, даже с некоторой дефляцией. 2015 год ! Гривна обвалилась почти вдвое - потребительские цены по прежнему стабильны - на уровне курса 8. И только после мега обвала гривны начала 2015 года пошли панические а где то спекулятивные поднятие цен на продукты.
То есть ситуация с реальным кризисом 2008 г. прямо противоположная - там потребительские цены начали расти , очевидно денежная масса начала расти и это закономерно привело к курсовому скачку. В 2014-15 уже после обвала курса потребительские цены оставались стабильны. И только кратный обвал курса спустя более года начал подстегивать многих менять ценники. Что подтверждает факт рукотворности этого девала. И несоответствия экономическим реалиям. При этом масса базовых товаров продолжает до сих пор продаваться по ценам курса 8 ! До сих пор, спустя 5 лет после обвала ! В 2008 после обвала курса цены вышли на паритетные значения меньше чем за год - в нынешнюю эпопею они не могут выйти на паритет 5й год - выводы очевидны !
Отдельно прошу обратить внимание на соответствие уровня индеска потребительских цен и курса на протежении 15 летней динамики - никогда такого огромного кратного дисбаланса не было как в нынешний период с 2014 года. Курс был искуственно надут, и сегодняшнее укрепление - а по сути имеем почти годовой тренд на укрепление - абсолютно закономерен - гривна ищет паритетный уровень где то гораздо ниже чем тот уровень на который ее загнали шоколадные уже экс правители.
морда написав:вот на молочку - кефир/сметана, те же яйки цены от зимних ниже на треть.. многие из вас стали есть эти продукты на треть больше/чаще, чем зимой ?
молочка и яйца летом должны быть дешевле , при плохо не налаженных производственных процессах, зимой куры несутся чуть хуже и коровы дают чуть меньше молока и кормить коров зимой дороже. Так что это нормальная сезонность для нас. Зимой многие начинают делать молоко на продажу из сухого молока компенсируя дефицит свежего .
P.S. кто и сколько есть молочного и яиц это будут частности и общую картину не покажут Посыл про есть больше не понял
Яйца и зимой стоили дешево. Но сейчас летом одни продают по 70-80 копеек за штутку и тут же рядом впаривают по 2-2,50. Это не сезонные это спекулятивные колебания. Тот самый "сбой матрицы" где отлично видно - что некоторые просто впаривают тот же товар , получая сверхприбыли для адвентистов доллара по 27 и тех загнанных кто верит что все должно только дорожать. та же ситуация с молоком и другими продуктами.
скажу коротко - фермерские куриные яйца , как и фермерская курятина - бесполезны и не вкусны, значительно хуже домашних из подсобных хозяйств граждан . По поводу молочки наценка составляет около 200-300% от цены закупки молока наивысшего сорта учитывая цену его продажы в магазине и это без учета подмешивания пальмового жира с которым наценка составит страшно считать.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:молочка и яйца летом должны быть дешевле , при плохо не налаженных производственных процессах, зимой куры несутся чуть хуже и коровы дают чуть меньше молока и кормить коров зимой дороже. Так что это нормальная сезонность для нас. Зимой многие начинают делать молоко на продажу из сухого молока компенсируя дефицит свежего .
P.S. кто и сколько есть молочного и яиц это будут частности и общую картину не покажут Посыл про есть больше не понял
Яйца и зимой стоили дешево. Но сейчас летом одни продают по 70-80 копеек за штутку и тут же рядом впаривают по 2-2,50. Это не сезонные это спекулятивные колебания. Тот самый "сбой матрицы" где отлично видно - что некоторые просто впаривают тот же товар , получая сверхприбыли для адвентистов доллара по 27 и тех загнанных кто верит что все должно только дорожать. та же ситуация с молоком и другими продуктами.
скажу коротко - фермерские куриные яйца , как и фермерская курятина - бесполезны и не вкусны, значительно хуже домашних из подсобных хозяйств граждан . По поводу молочки наценка составляет около 200-300% от цены закупки молока наивысшего сорта учитывая цену его продажы в магазине и это без учета подмешивания пальмового жира с которым наценка составит страшно считать.
Откуда такие глупости? Фермерские как правило качественнее, чем "из подобных хозяйств", где тех же кур почти помоями кормят, и никакого контроля заболеваний. По полезности в любом случае Фермерские никак не хуже. Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе. Назвать наценкой разницу между стоимостью сырья оптом и ценой готового продукта в упаковке после пусть небольшой, но обработки, тоже не особо правильно.