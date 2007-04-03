Додано: Суб 17 сер, 2019 23:31

tumos написав: Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ? Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?

В pестоpане:

- Официант, счет!

- Пожалуйста!

- А это что такое?

- Где?

- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,

Получилось — 50, итого — 300.

Что значит — «получилось»?

- Ну… Значит, не получилось…

Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно. Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться. В общем остатке данные изменения цен можно назвать как "не получилось", по аналогии со старым анекдотом :Никогда например при курсах 8 и стоимости молока в те годы 8-10 не продавали молоко по 2-3 грн. Могла быть какая то уценка абсолютно незначительная потому реентабельность была не высокой и себестоимость была не намного ниже розничной цены. А "акционные" цены в 5-9 грн за литр сегодня при начальной отпускной цене в 15 а иногда в 25 грн четко указывают на реальный уровень закупки , и на реальные "накрутки" на товаре. Таким образом имеем реальные закупочные / себестоимость а в ряде случаев реальные розничные цены на уровне 2013 года при курсе 8. Да и не молоком единым :Мука 8-10 грн за кг , иногда 5 - ровно столько сколько она стоила при курсе 8, а то и иногда дешевле можно найти и сегодня .Гречка сегодня 13 грн - в 2014 при курсе 10-13 она до 40-50 улетала и т.д. - кто то ушлый точно так же пытался срубить на "инфляции"Яйца этим летом продавались по 6,9-8,3 - так же как они стоили при курсе 8, а то и дешевле и рядом тут же по 1,8-2-2,5. И так далее - примеров масса.У кого то получилось впарить у кого то "не получилось" по классике. Вот и вся "инфляция".Я не призываю верить или не верить в индекс биг мака. Предлагаю оценить паритетные значения и его поведение по отношению к курсу в целом - например - кризис 2008г. - в течении года максимум - после обвала курса как видно из графика происходит стабилизация индеска потребительских цен - индекса биг мака. Причем начало изменения потребительских цен начиналось задолго до обвала, что в целом где то подтверждает экономическое обоснование изменения курса в 2008.В 2013,2014 - не происходит ничего ! Стабильный уровень потребительских цен, даже с некоторой дефляцией. 2015 год ! Гривна обвалилась почти вдвое - потребительские цены по прежнему стабильны - на уровне курса 8. И только после мега обвала гривны начала 2015 года пошли панические а где то спекулятивные поднятие цен на продукты.То есть ситуация с реальным кризисом 2008 г. прямо противоположная - там потребительские цены начали расти , очевидно денежная масса начала расти и это закономерно привело к курсовому скачку. В 2014-15 уже после обвала курса потребительские цены оставались стабильны. И только кратный обвал курса спустя более года начал подстегивать многих менять ценники. Что подтверждает факт рукотворности этого девала. И несоответствия экономическим реалиям. При этом масса базовых товаров продолжает до сих пор продаваться по ценам курса 8 ! До сих пор, спустя 5 лет после обвала ! В 2008 после обвала курса цены вышли на паритетные значения меньше чем за год - в нынешнюю эпопею они не могут выйти на паритет 5й год - выводы очевидны !Отдельно прошу обратить внимание на соответствие уровня индеска потребительских цен и курса на протежении 15 летней динамики - никогда такого огромного кратного дисбаланса не было как в нынешний период с 2014 года. Курс был искуственно надут, и сегодняшнее укрепление - а по сути имеем почти годовой тренд на укрепление - абсолютно закономерен - гривна ищет паритетный уровень где то гораздо ниже чем тот уровень на который ее загнали шоколадные уже экс правители.