Какая отпускная оптовая цена для сети на этот товар у производителя ? Пожалуйста, только без предположений, угадываний ...
Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.