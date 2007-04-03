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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:45

  Surfer написав:Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар.
Эти марки молока которые продаются более менее постоянно.


Какая отпускная оптовая цена для сети на этот товар у производителя ? Пожалуйста, только без предположений, угадываний ...

  Surfer написав:Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.



Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:59

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя :) скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць?
... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...


Веду вже останні кілька місяців подібний облік, але не розбиваючи чеки на окремі складові: супермаркети йдуть як продукти, магазини товарів для дому відповідно, одяг, взуття, техніка, транспорт, відпустки, розваги, кафе/ресторани (але окремо ще суто обіди/ланчі та кава), медпослуги і таке інше
Так от, продукти - досить невеличка стаття
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:05

Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:14

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.
Faceless
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