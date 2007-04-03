Surfer написав:Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно.
Какая отпускная оптовая цена для сети на этот товар у производителя ? Пожалуйста, только без предположений, угадываний ...
Surfer написав:Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.
Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.
Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць? ... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя! - а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д) - чомусь мені цікаво таке зробити...
Веду вже останні кілька місяців подібний облік, але не розбиваючи чеки на окремі складові: супермаркети йдуть як продукти, магазини товарів для дому відповідно, одяг, взуття, техніка, транспорт, відпустки, розваги, кафе/ресторани (але окремо ще суто обіди/ланчі та кава), медпослуги і таке інше Так от, продукти - досить невеличка стаття
Долярчик написав:Faceless - на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.