Додано: Нед 18 сер, 2019 13:01

tumos написав:

Surfer написав: Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.

Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.



Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило. Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.

Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? Кстати и на рынках до сих пор огромное количество ценовых предложений уровня 2013 года, при курсе 8. даже без "демпинга" продажи остатков продукции конца рабочего дня. То же самое с магазинной розницей.А достаточно массовые и перманентно появляющиеся предложения с ценой 8-9 грн/литр сегодня только подтверждают что на самом деле производство молока не стало в разы дороже , что подтверждают многие коментаторы приводящие цены закупки сырья, сравнимые с закупкой 5 летней давности, как это подтверждается и прочими ценами на прочую аграрную продукцию - от муки до яиц которые требуют не меньших затрат при производстве, при этом их стоимость зачастую такая же как была 5 лет назад при курсе 8.Вывод очевиден , еще раз повторюсь отсылая к графику из предыдущего поста - если в кризисе 2008 сначала начали расти цены на продовольственную продукцию, вызвав за собой закономерное изменение курса, то сегодня происходит все с точностью до наоборот - именно взрывообразное и очевидно управляемое поднятие курса только спустя год начало подстегивать цены , но при этом как видим эти цены в привязке к курсу точно такие же надутые с 200-300% реентабельностью и плохо воспринимаемые рынком - эту продукцию все же вынуждены продавать в 2-3 раза дешевле - по цене близкой к себестоимости и уровню цен уровня курса 8, потомук что в целом рынок остался на том же уровне, и курс такой же раздутый как и "молоко по 25".