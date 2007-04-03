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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:45

  Surfer написав:Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар.
Эти марки молока которые продаются более менее постоянно.


Какая отпускная оптовая цена для сети на этот товар у производителя ? Пожалуйста, только без предположений, угадываний ...

  Surfer написав:Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.



Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:59

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя :) скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць?
... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...


Веду вже останні кілька місяців подібний облік, але не розбиваючи чеки на окремі складові: супермаркети йдуть як продукти, магазини товарів для дому відповідно, одяг, взуття, техніка, транспорт, відпустки, розваги, кафе/ресторани (але окремо ще суто обіди/ланчі та кава), медпослуги і таке інше
Так от, продукти - досить невеличка стаття
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:05

Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:14

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:01

  tumos написав:
  Surfer написав:Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.


Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.


Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.
Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? Кстати и на рынках до сих пор огромное количество ценовых предложений уровня 2013 года, при курсе 8. даже без "демпинга" продажи остатков продукции конца рабочего дня. То же самое с магазинной розницей. И еще раз повторюсь при курсе 8 и ценах на молоко в 8-10грн 5 лет назад молоко никто не продавал по 2-3 грн за литр, вне зависимости от спроса - потому что попросту не было таких диких накруток как сегодня. А достаточно массовые и перманентно появляющиеся предложения с ценой 8-9 грн/литр сегодня только подтверждают что на самом деле производство молока не стало в разы дороже , что подтверждают многие коментаторы приводящие цены закупки сырья, сравнимые с закупкой 5 летней давности, как это подтверждается и прочими ценами на прочую аграрную продукцию - от муки до яиц которые требуют не меньших затрат при производстве, при этом их стоимость зачастую такая же как была 5 лет назад при курсе 8.
Вывод очевиден , еще раз повторюсь отсылая к графику из предыдущего поста - если в кризисе 2008 сначала начали расти цены на продовольственную продукцию, вызвав за собой закономерное изменение курса, то сегодня происходит все с точностью до наоборот - именно взрывообразное и очевидно управляемое поднятие курса только спустя год начало подстегивать цены , но при этом как видим эти цены в привязке к курсу точно такие же надутые с 200-300% реентабельностью и плохо воспринимаемые рынком - эту продукцию все же вынуждены продавать в 2-3 раза дешевле - по цене близкой к себестоимости и уровню цен уровня курса 8, потомук что в целом рынок остался на том же уровне, и курс такой же раздутый как и "молоко по 25".
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя :) скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць?
... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...
Я занимаюсь такими подсчетами. И программ для телефона уже полно для подобных подсчетов. Выходит, в среднем, 1000 $ в месяц. Живу один.

Чтоб не хранить чеки целый месяц, удобней забивать каждый день в прогу типа monefy или в экселе создать файл с разбивкой по категориям.
Востаннє редагувалось Binimovich в Нед 18 сер, 2019 13:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:05

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
У меня аналогично: 3000-4000. Летом больше за счет воды и мороженого, ближе к 4000. Весной ближе к 3000.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:12

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Долярчик написав:... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...


С этого обычно начинают, странно что вы к этому пришли только сейчас - до того как влазить в кредиты , покупать недвигу , делать дорогие ремонты и т.д. В условиях финансовой нестабильности , проблемм с бизнесом, больших затрат жесткий контроль за абсолютно всеми доходами/расходами просто необходим. Хотя формулировка "с нового года" дает основания предполагать что вы до понимания и насущной необходимости учета все же еще не дошли. И зря - четкое осязание вашего фин положения могло бы вас уберечь он неопределенности и многих необдуманных шагов.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:13

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Surfer написав:
  tumos написав:
  Surfer написав:Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться.


Очень даже важно. Идете в конец торгового дня в воскресенье (желательно перед санитарным понедельником) на базар. Торговец из села, который остался с не проданным остатком товара и имеющий необходимость возвращаться в село (бывает и в другую область), продает последние 40 кг вишни по 10 грн за кг (весь день торговал по 50 грн). Порядка 3-4 покупателей забирают у него товар по скидочной цене. Эти покупатели имеют возможность заявить, что приобрели товар по ценам 2012 года (условно) при курсе доллара 8. Но было бы удивительно применять это событие в обобщающих выводах, когда покупателей сто приобрели товар по цене 50 грн/кило.


Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.
Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? Кстати и на рынках до сих пор огромное количество ценовых предложений уровня 2013 года, при курсе 8. даже без "демпинга" продажи остатков продукции конца рабочего дня. То же самое с магазинной розницей. И еще раз повторюсь при курсе 8 и ценах на молоко в 8-10грн 5 лет назад молоко никто не продавал по 2-3 грн за литр, вне зависимости от спроса - потому что попросту не было таких диких накруток как сегодня. А достаточно массовые и перманентно появляющиеся предложения с ценой 8-9 грн/литр сегодня только подтверждают что на самом деле производство молока не стало в разы дороже , что подтверждают многие коментаторы приводящие цены закупки сырья, сравнимые с закупкой 5 летней давности, как это подтверждается и прочими ценами на прочую аграрную продукцию - от муки до яиц которые требуют не меньших затрат при производстве, при этом их стоимость зачастую такая же как была 5 лет назад при курсе 8.
Вывод очевиден , еще раз повторюсь отсылая к графику из предыдущего поста - если в кризисе 2008 сначала начали расти цены на продовольственную продукцию, вызвав за собой закономерное изменение курса, то сегодня происходит все с точностью до наоборот - именно взрывообразное и очевидно управляемое поднятие курса только спустя год начало подстегивать цены , но при этом как видим эти цены в привязке к курсу точно такие же надутые с 200-300% реентабельностью и плохо воспринимаемые рынком - эту продукцию все же вынуждены продавать в 2-3 раза дешевле - по цене близкой к себестоимости и уровню цен уровня курса 8, потомук что в целом рынок остался на том же уровне, и курс такой же раздутый как и "молоко по 25".
Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%.
Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:30

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Элементарный пример: 2хлитровка пепси колы 20,99 в Сильпо сейчас. Это по акции.

https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/napii-pepsi

В самой большой сети Одессы ТаврияВ без скидки 24,62:

http://www.tavriav.ua/voda-pepsi-2-l/p671/
Востаннє редагувалось Binimovich в Нед 18 сер, 2019 13:33, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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