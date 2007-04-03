Додано: Нед 18 сер, 2019 13:45

Binimovich написав: Элементарный пример: 2хлитровка пепси колы 20,99 в Сильпо сейчас. Это по акции.



https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/napii-pepsi



В самой большой сети Одессы ТаврияВ без скидки 24,62:



http://www.tavriav.ua/voda-pepsi-2-l/p671/ Элементарный пример: 2хлитровка пепси колы 20,99 в Сильпо сейчас. Это по акции.В самой большой сети Одессы ТаврияВ без скидки 24,62:

Можете обратить внимание на старокиевский квас 2л - довольно неплохой квас кстати - сравнивал со всеми доступными марками других производителей. Все лето в одних торговых сетях он продавался от 15.60-18грн за 2 л. , в других 27-32 грн - разница двукратная !!! При том что остальные марки кваса продавались где то в том же диапазоне около 30 грн за 2л. Не прокисший, не просроченнный, на электричку в село никто не спешил и т.д. Просто кто то подвязывает цены к реальной закупке , а кто то к курсу бакса "все ж дорожает". Наверняка тот кто продавал по 16-18 грн - близкой к реальной себестоимости, без диких накруток, заработал в разы больше на обьемах чем те, кто пытался обуть покупателей своей надутой ценой в 30 - "а вы на курс доллара посмотрите".