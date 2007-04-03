Долярчик написав:... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя! - а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д) - чомусь мені цікаво таке зробити...
С этого обычно начинают, странно что вы к этому пришли только сейчас - до того как влазить в кредиты , покупать недвигу , делать дорогие ремонты и т.д. В условиях финансовой нестабильности , проблемм с бизнесом, больших затрат жесткий контроль за абсолютно всеми доходами/расходами просто необходим. Хотя формулировка "с нового года" дает основания предполагать что вы до понимания и насущной необходимости учета все же еще не дошли. И зря - четкое осязание вашего фин положения могло бы вас уберечь он неопределенности и многих необдуманных шагов.
... так справа в тім, що я живу "в зятях" і там все на кучу - не дорахуєшся(і бажання рахувати - нема) - а от скоро переберусь на СВОЮ квартиру, от там вже і появляється бажання рахувати...... - але не зразу, бо потрібно з нуля все покупляти: крупи/цукор/олію і т. д.... а вже за пару місяців внормується, от тоді можна почати рахувати.... і не тільки харчі!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 сер, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Binimovich написав:Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%. Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон.
Этот лохотрон стал особенно заметен именно последние 5 лет, когда многие продавцы пытаются подтянуть свои цены под нынешний раздутый курс доллара. То же молоко 5 лет назад они продавали по 8-10 грн - что было эквивалентно курсу $. Сейчас они пытаются базировать свое ценообразование не на себестоимости и реальных накладных расходах а на курсе бакса - 25 так 25 ! Именно поэтому появляются 200-300% накрутки и дикий дисбаланс цен когда на одной и той же полке продается товар с разницей в 2-3 раза. Молоко ли это или яйца - не важно. Да не было такого 5 лет назад ! И все это указывает на то что и курс раздут так же искуственно. Кое кто видимо готовил страну к новой "большой приватизации" - обанкротив сбережения всех перед покупкой.
Можете обратить внимание на старокиевский квас 2л - довольно неплохой квас кстати - сравнивал со всеми доступными марками других производителей. Все лето в одних торговых сетях он продавался от 15.60-18грн за 2 л. , в других 27-32 грн - разница двукратная !!! При том что остальные марки кваса продавались где то в том же диапазоне около 30 грн за 2л. Не прокисший, не просроченнный, на электричку в село никто не спешил и т.д. Просто кто то подвязывает цены к реальной закупке , а кто то к курсу бакса "все ж дорожает". Наверняка тот кто продавал по 16-18 грн - близкой к реальной себестоимости, без диких накруток, заработал в разы больше на обьемах чем те, кто пытался обуть покупателей своей надутой ценой в 30 - "а вы на курс доллара посмотрите".