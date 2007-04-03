Додано: Нед 18 сер, 2019 13:32

Binimovich написав: Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%.

Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон. Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%.Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон.

Этот лохотрон стал особенно заметен именно последние 5 лет, когда многие продавцы пытаются подтянуть свои цены под нынешний раздутый курс доллара. То же молоко 5 лет назад они продавали по 8-10 грн - что было эквивалентно курсу $. Сейчас они пытаются базировать свое ценообразование не на себестоимости и реальных накладных расходах а на курсе бакса - 25 так 25 ! Именно поэтому появляются 200-300% накрутки и дикий дисбаланс цен когда на одной и той же полке продается товар с разницей в 2-3 раза. Молоко ли это или яйца - не важно.И все это указывает на то что и курс раздут так же искуственно. Кое кто видимо готовил страну к новой "большой приватизации" - обанкротив сбережения всех перед покупкой.