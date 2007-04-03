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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:32

  Surfer написав:
  Долярчик написав:... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...


С этого обычно начинают, странно что вы к этому пришли только сейчас - до того как влазить в кредиты , покупать недвигу , делать дорогие ремонты и т.д. В условиях финансовой нестабильности , проблемм с бизнесом, больших затрат жесткий контроль за абсолютно всеми доходами/расходами просто необходим. Хотя формулировка "с нового года" дает основания предполагать что вы до понимания и насущной необходимости учета все же еще не дошли. И зря - четкое осязание вашего фин положения могло бы вас уберечь он неопределенности и многих необдуманных шагов.

... так справа в тім, що я живу "в зятях" :D і там все на кучу - не дорахуєшся(і бажання рахувати - нема)
- а от скоро переберусь на СВОЮ квартиру, от там вже і появляється бажання рахувати...... - але не зразу, бо потрібно з нуля все покупляти: крупи/цукор/олію і т. д.... а вже за пару місяців внормується, от тоді можна почати рахувати.... і не тільки харчі! :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 сер, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:32

  Binimovich написав:Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%.
Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон.


Этот лохотрон стал особенно заметен именно последние 5 лет, когда многие продавцы пытаются подтянуть свои цены под нынешний раздутый курс доллара. То же молоко 5 лет назад они продавали по 8-10 грн - что было эквивалентно курсу $. Сейчас они пытаются базировать свое ценообразование не на себестоимости и реальных накладных расходах а на курсе бакса - 25 так 25 ! Именно поэтому появляются 200-300% накрутки и дикий дисбаланс цен когда на одной и той же полке продается товар с разницей в 2-3 раза. Молоко ли это или яйца - не важно. Да не было такого 5 лет назад ! И все это указывает на то что и курс раздут так же искуственно. Кое кто видимо готовил страну к новой "большой приватизации" - обанкротив сбережения всех перед покупкой.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:45

  Binimovich написав:Элементарный пример: 2хлитровка пепси колы 20,99 в Сильпо сейчас. Это по акции.

https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya/napii-pepsi

В самой большой сети Одессы ТаврияВ без скидки 24,62:

http://www.tavriav.ua/voda-pepsi-2-l/p671/


Можете обратить внимание на старокиевский квас 2л - довольно неплохой квас кстати - сравнивал со всеми доступными марками других производителей. Все лето в одних торговых сетях он продавался от 15.60-18грн за 2 л. , в других 27-32 грн - разница двукратная !!! При том что остальные марки кваса продавались где то в том же диапазоне около 30 грн за 2л. Не прокисший, не просроченнный, на электричку в село никто не спешил и т.д. Просто кто то подвязывает цены к реальной закупке , а кто то к курсу бакса "все ж дорожает". Наверняка тот кто продавал по 16-18 грн - близкой к реальной себестоимости, без диких накруток, заработал в разы больше на обьемах чем те, кто пытался обуть покупателей своей надутой ценой в 30 - "а вы на курс доллара посмотрите".
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:16

  Surfer написав:Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.

Какой-то демагогией занимаетесь. Цифры в студию. Оптовая цена закупки, количество товара, проданного по 15 грн, 6 грн, 10 грн. Тогда можно хоть как-то оценить ситуацию с указанными ценниками. Для начала понять торгует ли себе в убыток сеть по цене 6 или 10 грн, какая торговая наценка на товар в среднем. А дальше будем смотреть кто "дурачит" покупателя сеть, производитель. И есть ли обман в целом.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:39

  Surfer написав:Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ?

Мне было бы интересно узнать как селянин рассчитывает калькуляцию себестоимости выращенной вишни в свое саду. Может быть с ценой в 10 грн на вишню все проще ?
Методика у него приблизительно такая: за полтора часа до отъезда ставится цена 40. Не продано. За час - 25. Ну и так далее. Пока весь товар не найдет своего покупателя.
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