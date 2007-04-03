Surfer написав:

..........Вина на мадейре действительно дешевые - но только потому что там их массово производят и на материк везти дороговато. То же касается фруктов, оливковых масел, морепродуктов и т.п. В Украине оливки не растут , океана под боком нет. Сравнивать эти позиции некорректно.Но даже при этом - тот же уровень что в Украине, персики в Украине от 20-25грн - что дешевле Мадейровских, вина тоже можно у нас найти за такую же цену а то и ниже, твердые сыры и у нас по акции и не только можно найти дешевле, макаронные от 50 центов за кг а не за 500грамм пачку. Единственное чем могу вас "обрадовать" - вино на мадейре продается и раза в 2 дешевле от того что вы написали. Но в остальном, даже без 40 грн за евро - в Украине большинство продается дешевле - при том что португалия - одна из самых дешевых стран старого света.