Долярчик написав:... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя! - а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д) - чомусь мені цікаво таке зробити...
С этого обычно начинают, странно что вы к этому пришли только сейчас - до того как влазить в кредиты , покупать недвигу , делать дорогие ремонты и т.д. В условиях финансовой нестабильности , проблемм с бизнесом, больших затрат жесткий контроль за абсолютно всеми доходами/расходами просто необходим. Хотя формулировка "с нового года" дает основания предполагать что вы до понимания и насущной необходимости учета все же еще не дошли. И зря - четкое осязание вашего фин положения могло бы вас уберечь он неопределенности и многих необдуманных шагов.
... так справа в тім, що я живу "в зятях" і там все на кучу - не дорахуєшся(і бажання рахувати - нема) - а от скоро переберусь на СВОЮ квартиру, от там вже і появляється бажання рахувати...... - але не зразу, бо потрібно з нуля все покупляти: крупи/цукор/олію і т. д.... а вже за пару місяців внормується, от тоді можна почати рахувати.... і не тільки харчі!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 сер, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Binimovich написав:Как человек, покупающий продукты в сетях супермаркетов и мониторящий периодически цены и акции, заметил особенность, что практически, все товары рано или поздно подпадают под акции со скидками, доходящими, порой, до 40%. Вывод: все ценообразование на продукты массового потребления - это лохотрон.
Этот лохотрон стал особенно заметен именно последние 5 лет, когда многие продавцы пытаются подтянуть свои цены под нынешний раздутый курс доллара. То же молоко 5 лет назад они продавали по 8-10 грн - что было эквивалентно курсу $. Сейчас они пытаются базировать свое ценообразование не на себестоимости и реальных накладных расходах а на курсе бакса - 25 так 25 ! Именно поэтому появляются 200-300% накрутки и дикий дисбаланс цен когда на одной и той же полке продается товар с разницей в 2-3 раза. Молоко ли это или яйца - не важно. Да не было такого 5 лет назад ! И все это указывает на то что и курс раздут так же искуственно. Кое кто видимо готовил страну к новой "большой приватизации" - обанкротив сбережения всех перед покупкой.
Можете обратить внимание на старокиевский квас 2л - довольно неплохой квас кстати - сравнивал со всеми доступными марками других производителей. Все лето в одних торговых сетях он продавался от 15.60-18грн за 2 л. , в других 27-32 грн - разница двукратная !!! При том что остальные марки кваса продавались где то в том же диапазоне около 30 грн за 2л. Не прокисший, не просроченнный, на электричку в село никто не спешил и т.д. Просто кто то подвязывает цены к реальной закупке , а кто то к курсу бакса "все ж дорожает". Наверняка тот кто продавал по 16-18 грн - близкой к реальной себестоимости, без диких накруток, заработал в разы больше на обьемах чем те, кто пытался обуть покупателей своей надутой ценой в 30 - "а вы на курс доллара посмотрите".
Surfer написав:Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.
Какой-то демагогией занимаетесь. Цифры в студию. Оптовая цена закупки, количество товара, проданного по 15 грн, 6 грн, 10 грн. Тогда можно хоть как-то оценить ситуацию с указанными ценниками. Для начала понять торгует ли себе в убыток сеть по цене 6 или 10 грн, какая торговая наценка на товар в среднем. А дальше будем смотреть кто "дурачит" покупателя сеть, производитель. И есть ли обман в целом.
Surfer написав:Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ?
Мне было бы интересно узнать как селянин рассчитывает калькуляцию себестоимости выращенной вишни в свое саду. Может быть с ценой в 10 грн на вишню все проще ? Методика у него приблизительно такая: за полтора часа до отъезда ставится цена 40. Не продано. За час - 25. Ну и так далее. Пока весь товар не найдет своего покупателя.
Долярчик написав:Faceless - на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.
Как-то Вы странно считаете. А обеды, "а часто й сніданки/вечері не вдома" это не еда? Или как Вы их учитываете? По такой логике, если Вы станете постоянно (в т.ч. и завтракать ) в общепите, то Вы скажете, что у вас на продукты (на еду?) вообще ничего не уходит, затраты = 0 ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Surfer написав:.......... Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных. Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? .....
Вы очень грубо ошибаетесь. Когда селянин продаёт остатки вишни по 10 грн, то это не из-за себестоимости, а из-за выбора - продать хоть по какой-то цене или просто выбросить. Такая же ситуация бывает в некоторых (всех?) сетях с тортами собственной выпечки - после 10 вечера остатки продают значительно дешевле (хотя тут, думаю, учитывают себестоимость).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Surfer написав:.......... Вина на мадейре действительно дешевые - но только потому что там их массово производят и на материк везти дороговато. То же касается фруктов, оливковых масел, морепродуктов и т.п. В Украине оливки не растут , океана под боком нет. Сравнивать эти позиции некорректно.
Но даже при этом - тот же уровень что в Украине, персики в Украине от 20-25грн - что дешевле Мадейровских, вина тоже можно у нас найти за такую же цену а то и ниже, твердые сыры и у нас по акции и не только можно найти дешевле, макаронные от 50 центов за кг а не за 500грамм пачку. Единственное чем могу вас "обрадовать" - вино на мадейре продается и раза в 2 дешевле от того что вы написали. Но в остальном, даже без 40 грн за евро - в Украине большинство продается дешевле - при том что португалия - одна из самых дешевых стран старого света.
Качество Вы не учитываете от слова совсем? Уверены, что укр. вина "за такую же цену а то и ниже" не уступают Мадейре? Качество и вкус наших (даже относит. дорогих) сыров можно сравнить с европейскими? Макаронные изделия? Персики они тоже разные. Вчера приехал с Арабатской Стрелки. Покупал персики там и сегодня в супермаркете в Харькове. Совершенно разные фрукты, хотя в Харькове дороже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Как-то Вы странно считаете. А обеды, "а часто й сніданки/вечері не вдома" это не еда? Или как Вы их учитываете? По такой логике, если Вы станете постоянно (в т.ч. и завтракать ) в общепите, то Вы скажете, что у вас на продукты (на еду?) вообще ничего не уходит, затраты = 0 ?
Вот эти завтраки/обеды/ужины не дома, если это не посиделки в пабе/ресторане, идут отдельной статьёй в бюджете, но если вести речь о продуктах вообще, то я их примерно учёл - с небольшой скидкой, так как домашнее выйдет куда дешевле. Приведённая выше цифра это уже учитывает, без них на "продукты" идёт ещё меньше
Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць? ... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя! - а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д) - чомусь мені цікаво таке зробити...
Веду з 09 року бухгалтерію в екселі. Наприклад зараз глянув: кавун в серпні 2011 року коштував в середньому 10,40 грн.