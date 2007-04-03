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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4567 Додано: Нед 18 сер, 2019 18:49 tumos написав: Surfer написав: Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.

Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.

Какой-то демагогией занимаетесь. Цифры в студию. Оптовая цена закупки, количество товара, проданного по 15 грн, 6 грн, 10 грн. Тогда можно хоть как-то оценить ситуацию с указанными ценниками. Для начала понять торгует ли себе в убыток сеть по цене 6 или 10 грн, какая торговая наценка на товар в среднем. А дальше будем смотреть кто "дурачит" покупателя сеть, производитель. И есть ли обман в целом. Какой-то демагогией занимаетесь. Цифры в студию. Оптовая цена закупки, количество товара, проданного по 15 грн, 6 грн, 10 грн. Тогда можно хоть как-то оценить ситуацию с указанными ценниками. Для начала понять торгует ли себе в убыток сеть по цене 6 или 10 грн, какая торговая наценка на товар в среднем. А дальше будем смотреть кто "дурачит" покупателя сеть, производитель. И есть ли обман в целом.



Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые. Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые. Surfer

Повідомлень: 2029 З нами з: 14.11.13 Подякував: 130 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 18:56 ЛАД написав: Surfer написав: ..........

Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.

Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? ..... ..........Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? .....

Вы очень грубо ошибаетесь.

Когда селянин продаёт остатки вишни по 10 грн, то это не из-за себестоимости, а из-за выбора - продать хоть по какой-то цене или просто выбросить.

Такая же ситуация бывает в некоторых (всех?) сетях с тортами собственной выпечки - после 10 вечера остатки продают значительно дешевле (хотя тут, думаю, учитывают себестоимость). Выошибаетесь.Когда селянин продаёт остатки вишни по 10 грн, то это не из-за себестоимости, а из-за выбора - продать хоть по какой-то цене или просто выбросить.Такая же ситуация бывает в некоторых (всех?) сетях с тортами собственной выпечки - после 10 вечера остатки продают значительно дешевле (хотя тут, думаю, учитывают себестоимость).



Глупости заканчиваем писать - уже 100 раз спрашивал - вы видели когда то при курсе 8 молоко продаваемое по 2-3 грн наряду с привычной раннее ценой в 8-10 грн/литр ? Никто не торговал себе в убыток ниже с/с, ни тогда ни сейчас. Думать надо хоть иногда. Та же ситуация с многими другими продуктами - приведеными выше - огромный дисбаланс цен на постоянной основе - не будут производители постоянно продавать товар ниже себестоимости. Отсюда вполне можно сделать вывод что цены в данном случае на молоко в 8-10 грн не ниже себестоимоси. Глупости заканчиваем писать - уже 100 раз спрашивал - вы видели когда то при курсе 8 молоко продаваемое по 2-3 грн наряду с привычной раннее ценой в 8-10 грн/литр ? Никто не торговал себе в убыток ниже с/с, ни тогда ни сейчас. Думать надо хоть иногда. Та же ситуация с многими другими продуктами - приведеными выше - огромный дисбаланс цен на постоянной основе - не будут производители постоянно продавать товар ниже себестоимости. Отсюда вполне можно сделать вывод что цены в данном случае на молоко в 8-10 грн не ниже себестоимоси. Surfer

Повідомлень: 2029 З нами з: 14.11.13 Подякував: 130 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 19:00 Surfer написав: Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые. Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые.



Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику. Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику. tumos Повідомлень: 918 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 19:06 tumos написав: Surfer написав: Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые. Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые.



Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику. Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику.



товарищ танкист, цену закупки молока в этой теме приводили неоднокрактно, кстати не только я. И она полностью оправдывает прежний с курса 8 уровень цен в 8-10 грн за литр уже на полке магазина, который кстати фактически наблюдается с завидной постоянностью , о чем и речь, а никак ни 20-25 как для таких вот одаренных. Но вы же у нас тут необучаемый "методист" вам все цифры нне указ ? Вам надо поманипулировать долями выторга по разным ценам ? товарищ танкист, цену закупки молока в этой теме приводили неоднокрактно, кстати не только я. И она полностью оправдывает прежний с курса 8 уровень цен в 8-10 грн за литр уже на полке магазина, который кстати фактически наблюдается с завидной постоянностью , о чем и речь, а никак ни 20-25 как для таких вот одаренных. Но вы же у нас тут необучаемый "методист" вам все цифры нне указ ? Вам надо поманипулировать долями выторга по разным ценам ? Surfer

Повідомлень: 2029 З нами з: 14.11.13 Подякував: 130 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25 Surfer написав: tumos написав: Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ? Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?



Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно. Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться. В общем остатке данные изменения цен можно назвать как "не получилось", по аналогии со старым анекдотом :



В pестоpане:

- Официант, счет!

- Пожалуйста!

- А это что такое?

- Где?

- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,

Получилось — 50, итого — 300.

Что значит — «получилось»?

- Ну… Значит, не получилось…



Никогда например при курсах 8 и стоимости молока в те годы 8-10 не продавали молоко по 2-3 грн. Могла быть какая то уценка абсолютно незначительная потому реентабельность была не высокой и себестоимость была не намного ниже розничной цены. А "акционные" цены в 5-9 грн за литр сегодня при начальной отпускной цене в 15 а иногда в 25 грн четко указывают на реальный уровень закупки , и на реальные "накрутки" на товаре. Таким образом имеем реальные закупочные / себестоимость а в ряде случаев реальные розничные цены на уровне 2013 года при курсе 8. Да и не молоком единым :

Мука 8-10 грн за кг , иногда 5 - ровно столько сколько она стоила при курсе 8, а то и иногда дешевле можно найти и сегодня .

Гречка сегодня 13 грн - в 2014 при курсе 10-13 она до 40-50 улетала и т.д. - кто то ушлый точно так же пытался срубить на "инфляции"

Яйца этим летом продавались по 6,9-8,3 - так же как они стоили при курсе 8, а то и дешевле и рядом тут же по 1,8-2-2,5. И так далее - примеров масса.



У кого то получилось впарить у кого то "не получилось" по классике. Вот и вся "инфляция". Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно. Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться. В общем остатке данные изменения цен можно назвать как "не получилось", по аналогии со старым анекдотом :Никогда например при курсах 8 и стоимости молока в те годы 8-10 не продавали молоко по 2-3 грн. Могла быть какая то уценка абсолютно незначительная потому реентабельность была не высокой и себестоимость была не намного ниже розничной цены. А "акционные" цены в 5-9 грн за литр сегодня при начальной отпускной цене в 15 а иногда в 25 грн четко указывают на реальный уровень закупки , и на реальные "накрутки" на товаре. Таким образом имеем реальные закупочные / себестоимость а в ряде случаев реальные розничные цены на уровне 2013 года при курсе 8. Да и не молоком единым :Мука 8-10 грн за кг , иногда 5 - ровно столько сколько она стоила при курсе 8, а то и иногда дешевле можно найти и сегодня .Гречка сегодня 13 грн - в 2014 при курсе 10-13 она до 40-50 улетала и т.д. - кто то ушлый точно так же пытался срубить на "инфляции"Яйца этим летом продавались по 6,9-8,3 - так же как они стоили при курсе 8, а то и дешевле и рядом тут же по 1,8-2-2,5. И так далее - примеров масса.У кого то получилось впарить у кого то "не получилось" по классике. Вот и вся "инфляция".

tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.

Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде . Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.

К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.













В 2013,2014 - не происходит ничего ! Стабильный уровень потребительских цен, даже с некоторой дефляцией. 2015 год ! Гривна обвалилась почти вдвое - потребительские цены по прежнему стабильны - на уровне курса 8. И только после мега обвала гривны начала 2015 года пошли панические а где то спекулятивные поднятие цен на продукты.



То есть ситуация с реальным кризисом 2008 г. прямо противоположная - там потребительские цены начали расти , очевидно денежная масса начала расти и это закономерно привело к курсовому скачку. В 2014-15 уже после обвала курса потребительские цены оставались стабильны. И только кратный обвал курса спустя более года начал подстегивать многих менять ценники. Что подтверждает факт рукотворности этого девала. И несоответствия экономическим реалиям. При этом масса базовых товаров продолжает до сих пор продаваться по ценам курса 8 ! До сих пор, спустя 5 лет после обвала ! В 2008 после обвала курса цены вышли на паритетные значения меньше чем за год - в нынешнюю эпопею они не могут выйти на паритет 5й год - выводы очевидны !



Отдельно прошу обратить внимание на соответствие уровня индекса потребительских цен и курса на протяжении 15 летней динамики - никогда такого огромного кратного дисбаланса не было как в нынешний период с 2014 года. Курс был искусственно надут, и сегодняшнее укрепление - а по сути имеем почти годовой тренд на укрепление - абсолютно закономерен - гривна ищет паритетный уровень где то гораздо ниже чем тот уровень на который ее загнали шоколадные уже экс правители. Я не призываю верить или не верить в индекс биг мака. Предлагаю оценить паритетные значения и его поведение по отношению к курсу в целом - например - кризис 2008г. - в течении года максимум - после обвала курса как видно из графика происходит стабилизация индекса потребительских цен - индекса биг мака. Причем начало изменения потребительских цен начиналось задолго до обвала, что в целом где то подтверждает экономическое обоснование изменения курса в 2008.В 2013,2014 - не происходит ничего ! Стабильный уровень потребительских цен, даже с некоторой дефляцией. 2015 год ! Гривна обвалилась почти вдвое - потребительские цены по прежнему стабильны - на уровне курса 8. И только после мега обвала гривны начала 2015 года пошли панические а где то спекулятивные поднятие цен на продукты.То есть ситуация с реальным кризисом 2008 г. прямо противоположная - там потребительские цены начали расти , очевидно денежная масса начала расти и это закономерно привело к курсовому скачку. В 2014-15 уже после обвала курса потребительские цены оставались стабильны. И только кратный обвал курса спустя более года начал подстегивать многих менять ценники. Что подтверждает факт рукотворности этого девала. И несоответствия экономическим реалиям. При этом масса базовых товаров продолжает до сих пор продаваться по ценам курса 8 ! До сих пор, спустя 5 лет после обвала ! В 2008 после обвала курса цены вышли на паритетные значения меньше чем за год - в нынешнюю эпопею они не могут выйти на паритет 5й год - выводы очевидны !Отдельно прошу обратить внимание на соответствие уровня индекса потребительских цен и курса на протяжении 15 летней динамики - никогда такого огромного кратного дисбаланса не было как в нынешний период с 2014 года. Курс был искусственно надут, и сегодняшнее укрепление - а по сути имеем почти годовой тренд на укрепление - абсолютно закономерен - гривна ищет паритетный уровень где то гораздо ниже чем тот уровень на который ее загнали шоколадные уже экс правители.



Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?

Нет, они, конечно, связаны, но ставить между ними знак равенства несколько чересчур.



О стабильности потребительских цен в 2014-15. Вы ставите телегу впереди лошади.

Там была та же ситуация, что с селянином, продающим вишню в конце дня по 10 грн. Зарплаты в 2014-15 росли слабо, и по ценам, пропорциональным курсу, производители ничего не продали бы. Тем более у них и себестоимость не сильно росла - зарплаты грубо те же, цены на эл.-энергию тоже, да и ещё на многое.

У них (производителей) было 2 выхода - или держать старые цены (возможно, даже в убыток), или закрываться (резко снижать производство). Резать кур, свиней, молочное стадо. Но резать легко, а потом восстанавливать - не очень.



Когда Вы расуждаете о сегодняшних ценах, Вы опять совершаете ту же ошибку. Вы забываете, что кроме еды существуют не менее необходимые в наших условиях расходы на ЖКХ, кот. многократно выросли за последние годы. Особенно газ, тепло и гор. вода.

Если бы производители подняли цены пропорционально курсу, продукты опять же не купили бы.

И откуда вывод, что цены на продукты должны расти пропорционально курсу?



Простите, но при всём моём уважении к Вам лично, Ваши попытки анализа и критики цен на продукты абсолютно не убедительны и, в общем, ошибочны.

У нас в экономике дисбалансов масса, к примеру, невменяемые цены на аренду площадей в торг. центрах (мелкий пример). Но анализировать их с наскока не выйдет. Всё это совсем не так просто, как Вы себе представляете. задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?Нет, они, конечно, связаны, но ставить между ними знак равенства несколько чересчур.О стабильности потребительских цен в 2014-15. Вы ставите телегу впереди лошади.Там была та же ситуация, что с селянином, продающим вишню в конце дня по 10 грн. Зарплаты в 2014-15 росли слабо, и по ценам, пропорциональным курсу, производители ничего не продали бы. Тем более у них и себестоимость не сильно росла - зарплаты грубо те же, цены на эл.-энергию тоже, да и ещё на многое.У них (производителей) было 2 выхода - или держать старые цены (возможно, даже в убыток), или закрываться (резко снижать производство). Резать кур, свиней, молочное стадо. Но резать легко, а потом восстанавливать - не очень.Когда Вы расуждаете о сегодняшних ценах, Вы опять совершаете ту же ошибку. Вы забываете, что кроме еды существуют не менее необходимые в наших условиях расходы на ЖКХ, кот. многократно выросли за последние годы. Особенно газ, тепло и гор. вода.Если бы производители подняли цены пропорционально курсу, продукты опять же не купили бы.И откуда вывод, что цены на продукты должны расти пропорционально курсу?Простите, но при всём моём уважении к Вам лично, Ваши попытки анализа и критики цен на продукты абсолютно не убедительны и, в общем, ошибочны.У нас в экономике дисбалансов масса, к примеру, невменяемые цены на аренду площадей в торг. центрах (мелкий пример). Но анализировать их с наскока не выйдет. Всё это совсем не так просто, как Вы себе представляете. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13839 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4235 раз. Подякували: 3922 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 19:30 Если многие импортные продукты становится выгоднее (дешевле, и лучше качество) покупать импортные - то курс гривни "пере-ослаблен" или "пере-укреплён"? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9119 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6207 раз. Подякували: 2447 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 19:35

Где Вы находите такие? В каком городе Вы живёте?

В Харькове очень давно не вижу ни яиц по 8-9 грн, ни молока по 9-10. И, кстати, о ценах.Где Вы находите такие? В каком городе Вы живёте?В Харькове очень давно не вижу ни яиц по 8-9 грн, ни молока по 9-10. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13839 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4235 раз. Подякували: 3922 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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