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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:49

  tumos написав:
  Surfer написав:Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.

Какой-то демагогией занимаетесь. Цифры в студию. Оптовая цена закупки, количество товара, проданного по 15 грн, 6 грн, 10 грн. Тогда можно хоть как-то оценить ситуацию с указанными ценниками. Для начала понять торгует ли себе в убыток сеть по цене 6 или 10 грн, какая торговая наценка на товар в среднем. А дальше будем смотреть кто "дурачит" покупателя сеть, производитель. И есть ли обман в целом.


Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:56

  ЛАД написав:
  Surfer написав:..........
Да абсолютно не важно сколько одураченных купили молоко по завышенным ценам - как не важно скольких человек обули наперсточники - 1, 5 или 100 человек - они все равно остаются мошенниками - наперсточниками вне зависимости от количества одураченных.
Уже акцентировал на этом внимание, но еще раз - мы не занимаемся подсчетом прибылей продавца, мы пытаемся оценить уровень реальной себестоимости продукции. Если селянин продает остатки вишни по 10 - значит так он оценивает ее себестоимость - он же не отдает вам ее даром ? .....

Вы очень грубо ошибаетесь.
Когда селянин продаёт остатки вишни по 10 грн, то это не из-за себестоимости, а из-за выбора - продать хоть по какой-то цене или просто выбросить.
Такая же ситуация бывает в некоторых (всех?) сетях с тортами собственной выпечки - после 10 вечера остатки продают значительно дешевле (хотя тут, думаю, учитывают себестоимость).


Глупости заканчиваем писать - уже 100 раз спрашивал - вы видели когда то при курсе 8 молоко продаваемое по 2-3 грн наряду с привычной раннее ценой в 8-10 грн/литр ? Никто не торговал себе в убыток ниже с/с, ни тогда ни сейчас. Думать надо хоть иногда. Та же ситуация с многими другими продуктами - приведеными выше - огромный дисбаланс цен на постоянной основе - не будут производители постоянно продавать товар ниже себестоимости. Отсюда вполне можно сделать вывод что цены в данном случае на молоко в 8-10 грн не ниже себестоимоси.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:00

  Surfer написав:Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые.


Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:06

  tumos написав:
  Surfer написав:Да это вы демагогией занимаетесь. Сегодня видел на полках штук 5 наименований молока по ценам 9+-10 грн. на фоне рядом стоящийх по 15-25. 10 раз для танкистов повторял уже, никто и никогда не продавал молоко ниже себестоимости - не продавалось молоко при курсе 8 по 3-5 грн. А вам как горохом об стенку. Не пробиваемые. Таким действительно можно и бакс впарнить по 30 и молоко по 25. Необучаемые.


Понял, цифр не будет. А я сегодня видел как бабуля из ящика, который оставил продавец, сливы выгребала бесплатно. Давайте посчитаем валютный курс. Предлагайте свою методику.


товарищ танкист, цену закупки молока в этой теме приводили неоднокрактно, кстати не только я. И она полностью оправдывает прежний с курса 8 уровень цен в 8-10 грн за литр уже на полке магазина, который кстати фактически наблюдается с завидной постоянностью , о чем и речь, а никак ни 20-25 как для таких вот одаренных. Но вы же у нас тут необучаемый "методист" вам все цифры нне указ ? Вам надо поманипулировать долями выторга по разным ценам ?
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:25

  Surfer написав:
  tumos написав:Ценники молока и выводы относительно валютного курса. Что означает перечеркнутая сумма 15 грн с копейками ? Это маркетинговая замануха при розничной цене на товар в 6 или 10 грн ? Или сетевик вынужденно сбросил цену по причине достижения срока годности товара (или срок годности близок к окончанию) ? Сетевик сбросил цену до оптовой закупочной у производителя или ниже ? Сколько товара одной партии было продано за цену 15 грн и сколько по цене 6 или 10 грн ? Если цена была снижена на всю партию, то пользуется молоко этого производителя спросом и отказался ли сетевик от закупок в дальнейшем ?


Это не рекламная замануха. Это не опытные партии нового товара. Это не просроченный/испорченный товар. Эти марки молока которые продаются более менее постоянно. Не важно какую партию продавец продал по 15/25 какую по 5-9 - эти марки молока продолжают продаваться. В общем остатке данные изменения цен можно назвать как "не получилось", по аналогии со старым анекдотом :

В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе — 12,
Получилось — 50, итого — 300.
Что значит — «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…


Никогда например при курсах 8 и стоимости молока в те годы 8-10 не продавали молоко по 2-3 грн. Могла быть какая то уценка абсолютно незначительная потому реентабельность была не высокой и себестоимость была не намного ниже розничной цены. А "акционные" цены в 5-9 грн за литр сегодня при начальной отпускной цене в 15 а иногда в 25 грн четко указывают на реальный уровень закупки , и на реальные "накрутки" на товаре. Таким образом имеем реальные закупочные / себестоимость а в ряде случаев реальные розничные цены на уровне 2013 года при курсе 8. Да и не молоком единым :
Мука 8-10 грн за кг , иногда 5 - ровно столько сколько она стоила при курсе 8, а то и иногда дешевле можно найти и сегодня .
Гречка сегодня 13 грн - в 2014 при курсе 10-13 она до 40-50 улетала и т.д. - кто то ушлый точно так же пытался срубить на "инфляции"
Яйца этим летом продавались по 6,9-8,3 - так же как они стоили при курсе 8, а то и дешевле и рядом тут же по 1,8-2-2,5. И так далее - примеров масса.

У кого то получилось впарить у кого то "не получилось" по классике. Вот и вся "инфляция".

tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.
Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.
К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.


Я не призываю верить или не верить в индекс биг мака. Предлагаю оценить паритетные значения и его поведение по отношению к курсу в целом - например - кризис 2008г. - в течении года максимум - после обвала курса как видно из графика происходит стабилизация индекса потребительских цен - индекса биг мака. Причем начало изменения потребительских цен начиналось задолго до обвала, что в целом где то подтверждает экономическое обоснование изменения курса в 2008.

Зображення

В 2013,2014 - не происходит ничего ! Стабильный уровень потребительских цен, даже с некоторой дефляцией. 2015 год ! Гривна обвалилась почти вдвое - потребительские цены по прежнему стабильны - на уровне курса 8. И только после мега обвала гривны начала 2015 года пошли панические а где то спекулятивные поднятие цен на продукты.

То есть ситуация с реальным кризисом 2008 г. прямо противоположная - там потребительские цены начали расти , очевидно денежная масса начала расти и это закономерно привело к курсовому скачку. В 2014-15 уже после обвала курса потребительские цены оставались стабильны. И только кратный обвал курса спустя более года начал подстегивать многих менять ценники. Что подтверждает факт рукотворности этого девала. И несоответствия экономическим реалиям. При этом масса базовых товаров продолжает до сих пор продаваться по ценам курса 8 ! До сих пор, спустя 5 лет после обвала ! В 2008 после обвала курса цены вышли на паритетные значения меньше чем за год - в нынешнюю эпопею они не могут выйти на паритет 5й год - выводы очевидны !

Отдельно прошу обратить внимание на соответствие уровня индекса потребительских цен и курса на протяжении 15 летней динамики - никогда такого огромного кратного дисбаланса не было как в нынешний период с 2014 года. Курс был искусственно надут, и сегодняшнее укрепление - а по сути имеем почти годовой тренд на укрепление - абсолютно закономерен - гривна ищет паритетный уровень где то гораздо ниже чем тот уровень на который ее загнали шоколадные уже экс правители.


Вы серьёзно рассматриваете индекс Биг-Мака как индекс потребительских цен?
Нет, они, конечно, связаны, но ставить между ними знак равенства несколько чересчур.

О стабильности потребительских цен в 2014-15. Вы ставите телегу впереди лошади.
Там была та же ситуация, что с селянином, продающим вишню в конце дня по 10 грн. Зарплаты в 2014-15 росли слабо, и по ценам, пропорциональным курсу, производители ничего не продали бы. Тем более у них и себестоимость не сильно росла - зарплаты грубо те же, цены на эл.-энергию тоже, да и ещё на многое.
У них (производителей) было 2 выхода - или держать старые цены (возможно, даже в убыток), или закрываться (резко снижать производство). Резать кур, свиней, молочное стадо. Но резать легко, а потом восстанавливать - не очень.

Когда Вы расуждаете о сегодняшних ценах, Вы опять совершаете ту же ошибку. Вы забываете, что кроме еды существуют не менее необходимые в наших условиях расходы на ЖКХ, кот. многократно выросли за последние годы. Особенно газ, тепло и гор. вода.
Если бы производители подняли цены пропорционально курсу, продукты опять же не купили бы.
И откуда вывод, что цены на продукты должны расти пропорционально курсу?

Простите, но при всём моём уважении к Вам лично, Ваши попытки анализа и критики цен на продукты абсолютно не убедительны и, в общем, ошибочны.
У нас в экономике дисбалансов масса, к примеру, невменяемые цены на аренду площадей в торг. центрах (мелкий пример). Но анализировать их с наскока не выйдет. Всё это совсем не так просто, как Вы себе представляете.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:30

Если многие импортные продукты становится выгоднее (дешевле, и лучше качество) покупать импортные - то курс гривни "пере-ослаблен" или "пере-укреплён"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:35

И, кстати, о ценах.
Где Вы находите такие? В каком городе Вы живёте?
В Харькове очень давно не вижу ни яиц по 8-9 грн, ни молока по 9-10. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:40

  Surfer написав:товарищ танкист, цену закупки молока в этой теме приводили неоднокрактно, кстати не только я.


Не стоит повторятся в извращенной форме. Я уже понял, что данными по продукту для предметного обсуждения вы не владеете.

  Surfer написав:Теперь к фактам. Это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :
Зображення

Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.
То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.

Зображення

Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.


Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года.
https://test.org.ua/tests/food/486
Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С

Вот цены за 100 гр образцов, получивших оценку отлично:
Цена 100 г, грн 1,55 1,62 1,59 2,10 2,19
Вот цена за 100 гр образца от ТМ Лукавицы 1,04
Предполагаю, что пропорции цен между образцами остались в 2019 году где-то сопоставимыми с концом 2015 года.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:Faceless
- на місяць по продуктах скільки +/- виходить грн на 1 особу?
Поки зарано виводити середню, бо всього три місяці, в яких багато відпусток (коли на продукти фактично 0). Але враховуючи, що більшою частиною обіди, а часто й сніданки/вечері не вдома, то цифра досить мала, 3-4 тисячі всього на людину.

Как-то Вы странно считаете. :)
А обеды, "а часто й сніданки/вечері не вдома" это не еда?
Или как Вы их учитываете?
По такой логике, если Вы станете постоянно (в т.ч. и завтракать ) в общепите, то Вы скажете, что у вас на продукты (на еду?) вообще ничего не уходит, затраты = 0 ?
Я это учитываю в разделе кафе. Стараюсь минимизировать, по возможности.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:04

  BIGor написав:
  Долярчик написав:... а тут хтось, чисто для себе веде підрахуя :) скільки тратить ваша сім'я(з 2х-3х-4х чол.) на їжу в місяць?
... бо я, з Нового року хочу таке спробувати - збирати всі чеки з продуктів і в кінці місяця робити підрахуя!
- а паралельно рахувати і інші витрати(одяг/гуртки/комуналь/проїзд і т. д)
- чомусь мені цікаво таке зробити...

Веду з 09 року бухгалтерію в екселі.
Наприклад зараз глянув: кавун в серпні 2011 року коштував в середньому 10,40 грн.

... ооооо, то Ви можете написати середні трати(суму за рік розділену на 12 = хххгрн/міс) на продукти за місяць кожного року(як зростало? )
- наприклад:
2011р - 800грн/міс.
2012р - 1000 грн/міс.
- і т. д.

... досить цікаво побачити +/- реальне зростання цін за 8 років!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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