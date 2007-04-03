tumos написав:Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года. https://test.org.ua/tests/food/486 Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С
Не знаю, как сейчас, а лет пять назад у них были отличная топленка и ряженка. Обычное не пью, поэтому ничего не скажу. Обуховский молокозавод, тогда с порошковым не работали. Но все могло поменяться.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну