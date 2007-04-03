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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:07

  tumos написав:Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года.
https://test.org.ua/tests/food/486
Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С

Не знаю, как сейчас, а лет пять назад у них были отличная топленка и ряженка. Обычное не пью, поэтому ничего не скажу. Обуховский молокозавод, тогда с порошковым не работали. Но все могло поменяться.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:18

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Коллеги, неужели плохо с едой?
Я живу скромно, но на питание как-то язык не поворачивается жаловаться.
Последние лет двадцать....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:10

... за крок до перевороту думок ©

... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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