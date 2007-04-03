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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:07

  tumos написав:Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года.
https://test.org.ua/tests/food/486
Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С

Не знаю, как сейчас, а лет пять назад у них были отличная топленка и ряженка. Обычное не пью, поэтому ничего не скажу. Обуховский молокозавод, тогда с порошковым не работали. Но все могло поменяться.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:18

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Коллеги, неужели плохо с едой?
Я живу скромно, но на питание как-то язык не поворачивается жаловаться.
Последние лет двадцать....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:10

... за крок до перевороту думок ©

... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:
1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)
2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)

- а тепер увага!
- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?
- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©
- а ще комуналь....
- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)
- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )

.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:32

  vovan_prm написав:Коллеги, неужели плохо с едой?
Я живу скромно, но на питание как-то язык не поворачивается жаловаться.
Последние лет двадцать....


Еще один. Здесь не жалуются на пропитание, ветка не об этом вообще, хотя каждый строит свои проекции в меру своего развития. Чтобы наконец понять о чем эта ветка, попробуйте раз 5 медленно , по буквам , шевеля губами прочитать хотя бы ее название.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:03

  Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.


Я полный профан в вопросе применения растительного жира, просто ссылаюсь на следующие источники, которые утверждают о возможности применения растительного жира в переработке молока:
https://ulpressa.ru/2019/04/11/%D1%81%D ... %B2%D1%80/
https://www.crimea.kp.ru/daily/26935/3985792/
https://rg.ru/2018/07/13/moloko-s-rasti ... lokom.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:07

  tumos написав:
  Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.


Я полный профан в вопросе применения растительного жира, просто ссылаюсь на следующие источники, которые утверждают о возможности применения растительного жира в переработке молока:
https://ulpressa.ru/2019/04/11/%D1%81%D ... %B2%D1%80/
https://www.crimea.kp.ru/daily/26935/3985792/
https://rg.ru/2018/07/13/moloko-s-rasti ... lokom.html

Ну согласитесь, источники, мягко говоря, так себе. Но даже там речь не о молоке как таковом, а о молочных продуктах - сметане, твороге, масле
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:14

Можно попытаться прикинуть стоимость молока в сети исходя из следующих входных данных:

<... Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...>
https://ulpressa.ru/2019/04/11/%D1%81%D ... %B2%D1%80/

Отсюда можно взять методологию расчета конечной цены в сети.

Далее смотрим на закупочные цены молока в зависимости от сортности:
http://milkua.info/ru/ukr-milk-prices/i ... er-page=25
https://agromedia.com.ua/tsenyi-na-molo ... yut-rasti/
http://agroportal.ua/news/zhivotnovodst ... puskatsya/

Если взять за отправную точку 9 грн за литр молока первого сорта, то навскидку в сети это где-то 19 грн. Кто хочет просчитайте сами, если надо сделайте правки.
Ну, а если или производить из молока второго сорта, или смешивать молоко разной сортности, то цена будет меньше.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 20 сер, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 17:22

  Faceless написав:Ну согласитесь, источники, мягко говоря, так себе.


Есть один существенный момент - наличие нормативного акта.

  Faceless написав:Но даже там речь не о молоке как таковом, а о молочных продуктах - сметане, твороге, масле

В принципе - да, но обратил внимание на (хотя возможно источник сомнительный):

Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:

<...— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...>
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