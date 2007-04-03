Додано: Вів 20 сер, 2019 07:10

... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато:

1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...)

2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)



- а тепер увага!

- якщо вище колеги пишуть, що на +/- НОРМАЛЬНЕ харчування потрібно 3-4тис гривень/міс, то як бути тій категорії людей, про яку я вище написав?

- а ми знаємо, що не лише хлібом живе людина!©

- а ще комуналь....

- а ще хоч якийсь мінімальний одяг на секонді... (ну і ще + шкарпетки/труси)

- а ще ліки(тут взагалі, печалька з цінами, а літнім людям їх треба і не одних! )



.... бачите, тут йдеться, навіть, не про життя, а про ВИЖИВАННЯ певної категорії людей....

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4