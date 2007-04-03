tumos написав:Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года. https://test.org.ua/tests/food/486 Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С
Не знаю, как сейчас, а лет пять назад у них были отличная топленка и ряженка. Обычное не пью, поэтому ничего не скажу. Обуховский молокозавод, тогда с порошковым не работали. Но все могло поменяться.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато: 1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...) 2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)
vovan_prm написав:Коллеги, неужели плохо с едой? Я живу скромно, но на питание как-то язык не поворачивается жаловаться. Последние лет двадцать....
Еще один. Здесь не жалуются на пропитание, ветка не об этом вообще, хотя каждый строит свои проекции в меру своего развития. Чтобы наконец понять о чем эта ветка, попробуйте раз 5 медленно , по буквам , шевеля губами прочитать хотя бы ее название.
Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.
Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.
Можно попытаться прикинуть стоимость молока в сети исходя из следующих входных данных:
<... Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...> https://ulpressa.ru/2019/04/11/%D1%81%D ... %B2%D1%80/
Отсюда можно взять методологию расчета конечной цены в сети.
Если взять за отправную точку 9 грн за литр молока первого сорта, то навскидку в сети это где-то 19 грн. Кто хочет просчитайте сами, если надо сделайте правки. Ну, а если или производить из молока второго сорта, или смешивать молоко разной сортности, то цена будет меньше.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 20 сер, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Ну согласитесь, источники, мягко говоря, так себе.
Есть один существенный момент - наличие нормативного акта.
Faceless написав:Но даже там речь не о молоке как таковом, а о молочных продуктах - сметане, твороге, масле
В принципе - да, но обратил внимание на (хотя возможно источник сомнительный):
Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:
<...— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...>