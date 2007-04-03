Додано: Вів 20 сер, 2019 17:42

tumos написав: Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:



— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр!

Включаем логику. Если речь о пальмовом жире, то что в обычном молоке им можно заменить? Молочный жир, которого в обычном молоке 2,5%? Самого молока то больше не станет. Молоко, действительно - наиболее часто подделываемый продукт из всех молочных, но в случае молока дело не в пальмовом жире. В случае молока, если говорить о самой наглой подделке, это растворенный в воде порошок, имитирующий молоко, какой-нибудь крахмал. Лично с таким трешем давно не сталкивался (хотя в 90-е вроде бывало). Наиболее типичным случаем в Украине может быть "изготовление" молока из дешевого сухого молока, разбавлять водой, добавлять какие-то антибиотики, чтобы оно дольше хранилось.Пальмовый жир и другие жиры (растительные, животные, но не молочные) могут использовать для жирных продуктов - масло, сыр, сгущенка, творог и тому подобное.Ну а что в желтой прессе пишут от имени "анонимных ульяновских переработчиков" - уж извините, вообще не интересно.В Киеве есть магазинчики "Молоко от фермера", там продают молоко, на вкус очень даже ничего, примерно 25 грн за честный литр. Скисает оно как положено, и довольно быстро. И они ж его явно не в убыток продают. Это все к тому, сколько оно может стоить.