tumos написав:Решил посмотреть в сети, что за фрукт такой молоко ТМ Лукавица. Попался на глаза следующий тест от конца 2015 года. https://test.org.ua/tests/food/486 Жирность у тестируемого образца 2,5%. Оценка - плохо. Может и происки конкурентов, не знаю. Есть смысл обратить на следующую характеристику товара - Срок/ условия хранения (данные маркировки) не более 72 часов/ при температуре 4±20С
Не знаю, как сейчас, а лет пять назад у них были отличная топленка и ряженка. Обычное не пью, поэтому ничего не скажу. Обуховский молокозавод, тогда с порошковым не работали. Но все могло поменяться.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
... "погано з їжею" двом категоріям людей, яких в країні дуже багато: 1) - ті, що отримують мінімалку(це переважно старші люди, яких майже ніде не беруть на роботу, хіба сторожами...) 2) - пенси, які мають +/- 2 000грн пенсії(і таких більшість)
vovan_prm написав:Коллеги, неужели плохо с едой? Я живу скромно, но на питание как-то язык не поворачивается жаловаться. Последние лет двадцать....
Еще один. Здесь не жалуются на пропитание, ветка не об этом вообще, хотя каждый строит свои проекции в меру своего развития. Чтобы наконец понять о чем эта ветка, попробуйте раз 5 медленно , по буквам , шевеля губами прочитать хотя бы ее название.
Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.
Faceless написав:Про молоко ещё больше глупостей. Пальмовый жир не расворишь в молоке, откуда эти фантазии. Тем более "подмешивание жира" не даст на выходе больше "молока", нет никакого смысла в процессе.
Можно попытаться прикинуть стоимость молока в сети исходя из следующих входных данных:
<... Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...> https://ulpressa.ru/2019/04/11/%D1%81%D ... %B2%D1%80/
Отсюда можно взять методологию расчета конечной цены в сети.
Если взять за отправную точку 9 грн за литр молока первого сорта, то навскидку в сети это где-то 19 грн (без учета НДС). Кто хочет просчитайте сами, если надо сделайте правки. Ну, а если или производить из молока второго сорта, или смешивать молоко разной сортности, то цена будет меньше.
Востаннє редагувалось tumos в Вів 20 сер, 2019 19:04, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Ну согласитесь, источники, мягко говоря, так себе.
Есть один существенный момент - наличие нормативного акта.
Faceless написав:Но даже там речь не о молоке как таковом, а о молочных продуктах - сметане, твороге, масле
В принципе - да, но обратил внимание на (хотя возможно источник сомнительный):
Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:
<...— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр! ...>
tumos написав:Всё молоко, которое стоит в магазине дешевле 50 рублей за литр, скорее всего, сделано с использованием растительного сырья. Об этом нам, на условиях анонимности, рассказал один из ульяновских переработчиков:
— Вот смотрите. Сырое молоко нормального качества сегодня стоит в среднем 25 рублей за литр. Плюс около 40% — переработка на предприятии. Добавляем развоз — около 20% и торговую наценку в сетях — 20%. Литр молока без добавок не может стоить менее 50 рублей за литр!
Включаем логику. Если речь о пальмовом жире, то что в обычном молоке им можно заменить? Молочный жир, которого в обычном молоке 2,5%? Самого молока то больше не станет. Молоко, действительно - наиболее часто подделываемый продукт из всех молочных, но в случае молока дело не в пальмовом жире. В случае молока, если говорить о самой наглой подделке, это растворенный в воде порошок, имитирующий молоко, какой-нибудь крахмал. Лично с таким трешем давно не сталкивался (хотя в 90-е вроде бывало). Наиболее типичным случаем в Украине может быть "изготовление" молока из дешевого сухого молока, разбавлять водой, добавлять какие-то антибиотики, чтобы оно дольше хранилось. Пальмовый жир и другие жиры (растительные, животные, но не молочные) могут использовать для жирных продуктов - масло, сыр, сгущенка, творог и тому подобное.
Ну а что в желтой прессе пишут от имени "анонимных ульяновских переработчиков" - уж извините, вообще не интересно. В Киеве есть магазинчики "Молоко от фермера", там продают молоко, на вкус очень даже ничего, примерно 25 грн за честный литр. Скисает оно как положено, и довольно быстро. И они ж его явно не в убыток продают. Это все к тому, сколько оно может стоить.
Еще раз повторюсь. В этом вопросе я не разбираюсь и не принимаю ничью сторону. Но спарринг-партнером могу побыть. )
Faceless написав:В случае молока, если говорить о самой наглой подделке, это растворенный в воде порошок, имитирующий молоко, какой-нибудь крахмал. Лично с таким трешем давно не сталкивался (хотя в 90-е вроде бывало). Наиболее типичным случаем в Украине может быть "изготовление" молока из дешевого сухого молока, разбавлять водой, добавлять какие-то антибиотики, чтобы оно дольше хранилось.
Хорошо. В этой процедуре восстановления молока каким образом достигают его жирность ?
Faceless написав:В Киеве есть магазинчики "Молоко от фермера", там продают молоко, на вкус очень даже ничего, примерно 25 грн за честный литр. Скисает оно как положено, и довольно быстро. И они ж его явно не в убыток продают. Это все к тому, сколько оно может стоить.
Почему бы и нет ? Тут бы конечно понять фермер торгует своим товаром без посредника или нет, какая юридическая форма у продавца, взымается ли НДС с продажи. Нет трат на процесс переработки (если молоко из под коровы), но возможно необходимы дополнительные траты на его хранение (морозильная камера).