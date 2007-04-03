Додано: Сер 21 сер, 2019 09:52

Бруснычка распродаётся и закрывается, похоже что вся.



Закрытие продуктового ритейла - это самый настоящий "огненный шторм" (по классификации ветки КРЖН)



Ведь от продуктов люди отказаться не могут. Но видимо переходят в другие ценовые сегменты.



Или численность населения настолько "оптимизируется", что столько магазинов как раньше - уже не нужно



В Запорожье в некоторые помещения после Бруснычки заезжают:

1. Секонд-хенд

2. Местный "продуктовый ультра-дискаунтер", по сравнению с которым АТБ - это премиум. Я бы даже назвал это "продуктовый секонд-хенд"

3. Помещения остаются с забитыми фанерой окнами. Рядом с такими же, ранее забитыми



Отдельный привет лендлордам коммерческой недвиги. Как им такое?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин