Фальсификация цельного молока. Чаще всего вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции. Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока (оно реализуется и по более высокой цене). Происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным. Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то подмена его нормализованным 2,5% молоком дает солидный доход фальсификатору. Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. В действительности, применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям. Приемы фальсификации молока за последние 2–3 года практически не изменились.
buratinyo написав:Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.
Захожу в АТБ, очереди на всех кассах, наверное сворачивают бизнес. Захожу в Эпицентр, опять очереди на кассах, наверное покупателей нет.
buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение - доходы клиентов торговых сетей уменьшаются, а вернее растут расходы на медицину и коммунальщиков.
Проспись, деревянный, лето на дворе. Какая коммуналка Или проси больше денег за посты о коммуналке летом, а то врёшь много
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
buratinyo написав:Плюс ужесточилась конкуренция - покупателей с деньгами стало вдруг заметно меньше - магазины торговых сетей фактически пустуют. Все это приведет к сворачиванию розничного бизнеса по Украине в целом, хотя исключения всегда будут естественно.
Захожу в АТБ, очереди на всех кассах, наверное сворачивают бизнес. Захожу в Эпицентр, опять очереди на кассах, наверное покупателей нет.
Очередь на кассе - мощнейший индикатор Все таки недаром я тебе давно прочил нобелевку за экономические изыскания...
Я вот тоже регулярно стою в очередях в Эпицентр, только причина - один магазин стройматериалов на большой и плотно растраивающийся район.
А в АТБ стою в очередях по другой причине - проблем с супермаркетами в округе никаких, но оптимизации ради все из них держат одновременно работающими лишь 30-50% от общего числа касс.
Но ты продолжай-продолжай оценивать экономическое здоровье по размеру очередей - обязательно преуспеешь
pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
Forum написав:pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятое
Я когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там. Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ. А ещё через дорогу магелан с мЕтро. А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок Алексеевский
Факторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка"
Бруснычка распродаётся и закрывается, похоже что вся.
Закрытие продуктового ритейла - это самый настоящий "огненный шторм" (по классификации ветки КРЖН)
Ведь от продуктов люди отказаться не могут. Но видимо переходят в другие ценовые сегменты.
Или численность населения настолько "оптимизируется", что столько магазинов как раньше - уже не нужно
В Запорожье в некоторые помещения после Бруснычки заезжают: 1. Секонд-хенд 2. Местный "продуктовый ультра-дискаунтер", по сравнению с которым АТБ - это премиум. Я бы даже назвал это "продуктовый секонд-хенд" 3. Помещения остаются с забитыми фанерой окнами. Рядом с такими же, ранее забитыми
Отдельный привет лендлордам коммерческой недвиги. Как им такое?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
tumos написав:Хорошо. В этой процедуре восстановления молока каким образом достигают его жирность ?
С такими тонкостями не знаком, к тому же оно и так должно иметь некий процент жирности, но, согласитесь, к изначальному тезису "подмешивание пальмового жира в закупленное у поставщиков молоко" якобы дающее существенное удешевление вообще не относится - тут уже речь о вообще другом процессе. И сильно сомневаюсь, что если в восстановленное из сухого молоко и добавляют жир, то речь о пальмовом - у пальмового достаточно высокая температура плавления.
tumos написав:Фальсификация цельного молока. Чаще всего вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции. Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока (оно реализуется и по более высокой цене). Происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным. Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6,0%, то подмена его нормализованным 2,5% молоком дает солидный доход фальсификатору. Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. В действительности, применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям. Приемы фальсификации молока за последние 2–3 года практически не изменились.
В других статьях читал, что от подобных простых технологий давно отказались, так как очень палевно и грубо. Да и россельхознадзор доверия не вызывает. В частности, большие сомнения вызывает то, что из фальсифицированного молока типа потом делают кисломолочную продукцию. Именно молоко (как конечный продукт) и подделывают чаще всего, так как от него потом не требуется вести себя так, как должно вести молоко. Кисломолочные продукты типа того же кефира, йогурта подделывают куда реже (если вообще подделывают). Возможно ли вообще сделать кефир из болтанки на порошке - не уверен. Я делаю домашний йогурт, так для хорошего результата не всякое молоко подходит при применении одной и той же бактерии, а тут типа в промышленных масштабах из хз чего делать? И кстати, не всякий растительный жир - пальмовый, это так, к сведению.
Forum написав:pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятое
Я когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там. Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ. А ещё через дорогу магелан с мЕтро. А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок Алексеевский
Факторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка"
А как там в Харькове поживает Таргет, Восторг? Класс не сказал бы что был выше уровнем, чем Сельпо, но лучше, чем АТБ. РОСТ тоже не сказал бы, что "элитный", где-то на уровне с Сельпо, и куда ниже Ле Сильпо. Вообще, разводить панику из-за того, что где-то там закрылось пару магазинов - вообще глупо. Они периодически меняют локацию, все зависит от арендодателей, площадей, новых помещений в новых ТЦ - а в Харькове строится немало.