|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:08
juristkostya написав: buratinyo написав:
Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.
Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1496
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:12
Igor3777 написав: Forum написав:pesikot
Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.
Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятое
Я когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там.
Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ.
А ещё через дорогу магелан с мЕтро.
А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок Алексеевский
Факторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка"
А как там в Харькове поживает Таргет, Восторг? Класс не сказал бы что был выше уровнем, чем Сельпо, но лучше, чем АТБ. РОСТ тоже не сказал бы, что "элитный", где-то на уровне с Сельпо, и куда ниже Ле Сильпо.
Вообще, разводить панику из-за того, что где-то там закрылось пару магазинов - вообще глупо. Они периодически меняют локацию, все зависит от арендодателей, площадей, новых помещений в новых ТЦ - а в Харькове строится немало.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25369
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5964 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24
antikkristall написав: juristkostya написав: buratinyo написав:
Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.
Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
эта "не имеющая отношения" причина касается всех
но кто-то ж с ней справился
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18487
|177107123
|
|
|7
|9790
|
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
|
|1
|5249
|
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111
|