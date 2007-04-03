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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:08

  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.


Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:12

  Igor3777 написав:
  Forum написав:pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.



Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятое :mrgreen: :mrgreen:

Я когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там.
Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ.
А ещё через дорогу магелан с мЕтро.
А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок Алексеевский :roll:

Факторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка" :mrgreen:

А как там в Харькове поживает Таргет, Восторг? Класс не сказал бы что был выше уровнем, чем Сельпо, но лучше, чем АТБ. РОСТ тоже не сказал бы, что "элитный", где-то на уровне с Сельпо, и куда ниже Ле Сильпо.
Вообще, разводить панику из-за того, что где-то там закрылось пару магазинов - вообще глупо. Они периодически меняют локацию, все зависит от арендодателей, площадей, новых помещений в новых ТЦ - а в Харькове строится немало.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24

  antikkristall написав:
  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.


Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
эта "не имеющая отношения" причина касается всех :-) но кто-то ж с ней справился
juristkostya
 
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