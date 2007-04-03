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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:08

  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.


Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:12

  Igor3777 написав:
  Forum написав:pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.



Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятое :mrgreen: :mrgreen:

Я когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там.
Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ.
А ещё через дорогу магелан с мЕтро.
А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок Алексеевский :roll:

Факторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка" :mrgreen:

А как там в Харькове поживает Таргет, Восторг? Класс не сказал бы что был выше уровнем, чем Сельпо, но лучше, чем АТБ. РОСТ тоже не сказал бы, что "элитный", где-то на уровне с Сельпо, и куда ниже Ле Сильпо.
Вообще, разводить панику из-за того, что где-то там закрылось пару магазинов - вообще глупо. Они периодически меняют локацию, все зависит от арендодателей, площадей, новых помещений в новых ТЦ - а в Харькове строится немало.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:24

  antikkristall написав:
  juristkostya написав:
  buratinyo написав:Только что узнал, что недалеко закрываются два магазина розничной торговой сети "Брусничка". Это как бы подтверждает вышеприведенное мнение
это говорит лишь о неверной стратегии компании на рынке. Как ранее померли в Харькове Таргет, Велика Кишеня, Фора - при одновременном расширении сетей Класса, Роста, АТБ.


Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
эта "не имеющая отношения" причина касается всех :-) но кто-то ж с ней справился
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:44

  tumos написав:.............
  Faceless написав:В Киеве есть магазинчики "Молоко от фермера", там продают молоко, на вкус очень даже ничего, примерно 25 грн за честный литр. Скисает оно как положено, и довольно быстро. И они ж его явно не в убыток продают. Это все к тому, сколько оно может стоить.


Почему бы и нет ? Тут бы конечно понять фермер торгует своим товаром без посредника или нет, какая юридическая форма у продавца, взымается ли НДС с продажи. Нет трат на процесс переработки (если молоко из под коровы), но возможно необходимы дополнительные траты на его хранение (морозильная камера).

Ещё стоило бы разобраться, продают ли там натуральное молоко прямо из-под коровы.
Не убеждён, что до продажи оно не подвергается никакой обработке или снижению жирности (конечно, это только мои сомнения и допущения, не хочу и не могу бросить тень на эти магазинчики).
Faceless, Вы не интересовались, какая жирность молока в этих магазинчиках?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:46

  juristkostya написав:
  antikkristall написав:
  juristkostya написав:........
Насчет Кишени и Форы не знаю, а Таргет умер по причине не имеющей к торговли никакого отношения...
эта "не имеющая отношения" причина касается всех :-) но кто-то ж с ней справился

Методы "справления" могут быть никак не связаны со "стратегией компании на рынке". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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