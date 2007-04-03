Igor3777 написав:

Forum написав: pesikot Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают. Да-да-да!!! Вот вчера в Харькове захожу в "АТБ" (Харьков, просп. Победы, 61В), а АТБ там нет уже. За день всё вывезли, стоит пустое помещение- процветают наверное! А через дорогу "Сельпо" (Харьков, просп. Победы, 62/1), уже как месяц назад "процвело"- только крысы по пустому торговому залу бегают.

Не обращайте внимания, это просто Харьков, место там такое, проклятоеЯ когда жил в Ха то бывал и в АТБ этом и Сильпо, вышеупомянутом, людей там было всегда полно (3 года назад). Микрорайон огромный, перспективный, не так давно открыли ещё и станцию метро там.Может эпоха зубожиння закончилась и люди пошли за покупками в РОСТ, который как бы по элитней всяких там сильпо с атб ?) Или в Класс, через дорогу, который как по мне так же получше будет сильпо и АТБ.А ещё через дорогу магелан с мЕтро.А может не выдержали напора конкурентов ? 6 огромных супермаркета в одном месте + рынок АлексеевскийФакторов множество там в общем, по этому не "процветает", а "невидимая рука рынка"