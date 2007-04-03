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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:34
Faceless написав:
Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт
И не самый вкусный, ИМХО
Терпеть не могу молоко и молочные продукты, пахнущие коровой... А к промышленной переработке отношусь с пониманием - лучше перебрать ненатурального тетрациклина, чем органической сальмонеллы
Натуральное - не равно good, а искусственное - не равно bad
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Додано: Сер 21 сер, 2019 20:52
ЛАД написав:
Ещё стоило бы разобраться, продают ли там натуральное молоко прямо из-под коровы.
Не убеждён, что до продажи оно не подвергается никакой обработке или снижению жирности (конечно, это только мои сомнения и допущения, не хочу и не могу бросить тень на эти магазинчики).Faceless
, Вы не интересовались, какая жирность молока в этих магазинчиках?
За эти два дня начитался всякого разного. ) Снять сливки у жирного цельного молока. Затем добавить растительный жир в сухое молоко. Восстановить сухое молоко и смешать его с с обезжиренным. Как-то так. Только у такого молока будет проблема со скисанием. Хранится оно лучше.
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