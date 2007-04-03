RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:34

  Faceless написав:Ну, во первых, если вы о "парном", которое до 6%, то это и не самый полезный продукт


И не самый вкусный, ИМХО 8) Терпеть не могу молоко и молочные продукты, пахнущие коровой... А к промышленной переработке отношусь с пониманием - лучше перебрать ненатурального тетрациклина, чем органической сальмонеллы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Натуральное - не равно good, а искусственное - не равно bad
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 02.05.18
Подякував: 767 раз.
Подякували: 1836 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:52

  ЛАД написав:Ещё стоило бы разобраться, продают ли там натуральное молоко прямо из-под коровы.
Не убеждён, что до продажи оно не подвергается никакой обработке или снижению жирности (конечно, это только мои сомнения и допущения, не хочу и не могу бросить тень на эти магазинчики).
Faceless, Вы не интересовались, какая жирность молока в этих магазинчиках?


За эти два дня начитался всякого разного. ) Снять сливки у жирного цельного молока. Затем добавить растительный жир в сухое молоко. Восстановить сухое молоко и смешать его с с обезжиренным. Как-то так. Только у такого молока будет проблема со скисанием. Хранится оно лучше.
tumos
 
Повідомлень: 926
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1854, 1855, 1856
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
18556 177121859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 20:52
yama
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 12:05
7 9790
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2015 17:43
spc
Рынки падают на страхах
Anonymous » П'ят 05 лют, 2010 12:19
1 5249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2010 13:46
11111111

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.