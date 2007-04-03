Додано: Чет 22 сер, 2019 01:11

ЛАД написав: tumos задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.

Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел нигде . Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.

К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.



задаёт правильные вопросы. И Вы на них не отвечаете.Яйца по 6,9-8,3 в Харькове не видел. Цены в ветке ДС приводил. Писал и о ценах на молоко.К сожалению, Ирина посты вытерла, причём без писем на е-мейл, так что повторить не могу. А заниматься повторно поиском ссылок и анализом лень. Хотя, на мой взгляд, цены на продукты с курсом очень даже связаны.

p_a_l написав: Для тех кто не знает. У населения молокозаводы покупают жирнючее молоко по 4 грн за ЛИТР. Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?

Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.

Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?

Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет. . Корова в день в среднем может дать 10 литров молока. Если все сдать это 40 грн. Пачка сигарет. Сколько в магазинах стоит перегон(обезжиренное молоко)? Гривен 25 за 900 грамм?Я бы вообще не сдавал. Лучще свиней молоком поить чем сдавать ворью.Какие вы говорите сейчас средние зарплаты?Бабка моей жены фигачит целый день за пачку сигарет.

d44 написав: zzzzzz написав: Так почем молоко у населения покупают ? Так почем молоко у населения покупают ? 5.50 сьогодні. 5.50 сьогодні.

Закупочные цены 2013 года :



В июне 2013 года закупочные цены на молоко от сельхозпредприятий составили 3,70-4,50 грн/кг в зависимости от качества, что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой. , что на 32-37% выше цены предыдущего года. В 2012 году, вследствие роста производства молока как в Украине, так и в мире, цены на молоко в летние месяцы стремительно снизились и были на уровне 2,80-3,20 грн/кг, что даже ниже цен 2011 года. Поэтому рентабельность производства молока в 2012 году была достаточно низкой.



обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.



Закупочные цены 2014 года :



В Украине закупочные цены на молоко ниже европейских



В сентябре этого года средняя закупочная цена на молоко первого сорта для сельскохозяйственных предприятиях составляла 3,45 грн/кг (без НДС), что по курсу НБУ эквивалентно 0,20 €/кг, тогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.



В Европейском союзе средние закупочные цены на молоко в сентябре 2014 года, рассчитанные для базовых в Украине показателей жира и белка, составляли 0,27 €/кг (без НДС), а в прошлом - 0,29 €/кг.



Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то в этом году украинское сырьевое молоко было на 24% дешевле европейского.

В сентябре этого года(без НДС), что по курсу НБУ эквивалентнотогда как год назад молоко в Украине закупалось по 0,31 €/кг.Если в сентябре 2013 года закупочные цены на молоко в Украине были выше европейских на 9%, то



гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.



Закупочные цены 2018 года :



"Молоко уже по 3,5 грн. Обещают по 2,7 грн, а там – и по две", – возмущается местный житель Виктор Билашенко.

обратите внимание, разница в ценах молока разного качества в пределах 20%. Что полностью не соответствует нынешнему дисбалансу 3,5-4-5 и 10 грн - 100% разницы и больше, по утверждению некоторых производителей молока ПА25. Это гораздо больше походит на схему ухода от налогов чем на экономические реалии.гривна уже упала до 17,25 за евро (исходя из приведенных цен), закупочные остались почти на том же уровне. Запоминаем закупочные цены в европе, врядли они сильно менялись в Евро.

zzzzzz написав: Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста. Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.

zzzzzz написав: Сибарит написав: Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019

дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019

Долар США 2513,13 2520,4427



Этот день в истории:



2017 - 2544.31 (-24)

2018 - 2770.94 (-251) Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019Долар США 2513,13Этот день в истории:2017 - 2544.31 (-24)2018 - 2770.94 (-251)



Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ? Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?

Что там правильного , и что значит не отвечаю ? Я четко дал понять что эти данные уже были излождены в теме , в теме, насчитывающей всего несколько страниц. Человек не удосужился прочитать уже только что оговоренного , чем проявил элементарное неуважение к присутствующим, начав тут же качать права, и вы туда же. И тут же пошел разгонять старый запыленный баян , распространяемый преимущественно продавцами молока ПА25 про пальмовое масло в молоке. Пальмовое молоко преимуществено используется для производства производных из молока продуктов, но не молока на продажу собственно. Это дико палевно, тут уже писали об этом, и ни на одном пакете дешевого молока не было малейшего упоминания про пальму.То есть цены на молоко от домашних хозяйств остались практически на уровне 2013 года , курса 8, что и подтверждается аналогичными ценами на молоко и не только в рознице что 5 лет назад , что сегодня, опровергая вашу последующую белиберду про ЖКХ и прочее. Прочтя эту вашу последующую кашу с претензией на конструктив , я где то понимаю некоторых уже осознавших что что то вам обьяснять - как горохом об стенку :А в подтверждение правильности того о чем я писал несколько лет , и пишу, анализируя рынки и устанавливая связь с курсом - на сегодня курс пробил уровень трехлетней давности ! А вы ходите дальше надувайте щеки.